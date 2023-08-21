Британские врачи назвали продукты, которые помогают лучше спать

Качество сна непосредственно связано с тем, что мы едим.
Недавно британские медицинские специалисты поделились на страницах издания The Sun рекомендациями о том, какие продукты помогут улучшить качество сна. Оказывается, правильный рацион может существенно повлиять на глубину и спокойствие вашего сна.
Исследования показывают, что плотный второй ужин или даже третий перед сном не является лучшей идеей. Опытные врачи советуют не переедать ближе к ночи, чтобы обеспечить нормальный сон. Ранний вечерний прием пищи, богатый белками, имеет большое значение. Этот выбор обусловлен способностью белков поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Организму требуется правильное количество белка для здоровой ночной регенерации. Вот некоторые продукты, богатые белками, которые следует включить в свой рацион:
Протеиновые коктейли и йогурты с высоким содержанием белка могут быть полезными, но не следует злоупотреблять ими. Обратите внимание на содержание кофеина и сахара в этих продуктах.
Секрет влияния белка на сон заключается в его воздействии на гормоны. Белки способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови во время сна. Они также переводят организм из режима активности в режим отдыха и регенерации. Сложные углеводы способствуют высвобождению триптофана в кровь, что способствует расслаблению и улучшению сна.
Триптофан — это аминокислота, которая играет важную роль в образовании серотонина и мелатонина — нейротрансмиттеров, регулирующих сон и настроение. Врачи объясняют, что эти вещества помогают замедлить активность мозга и обеспечить глубокий и качественный сон.
Не только орехи и мясо могут быть вашими союзниками для крепкого сна. Хумус (паста из нута), миндаль и грецкие орехи также заслуживают внимания. Например, хумус — отличный источник триптофана, способствующего выработке мелатонина и серотонина.
Миндаль и миндальное масло содержат не только триптофан, но и магний, способствующий расслаблению мышц и сердечному ритму.
Грецкие орехи — настоящий кладезь для вашего сна. Они содержат мелатонин, серотонин и магний — тройственное действие для расслабления и нормализации сна. Грецкие орехи могут стать отличным украшением салатов или добавкой к утреннему йогурту. Они также замечательная замена вредным снекам, об
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