Британские врачи назвали продукты, которые помогают лучше спать

3:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качество сна непосредственно связано с тем, что мы едим.

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Недавно британские медицинские специалисты поделились на страницах издания The Sun рекомендациями о том, какие продукты помогут улучшить качество сна. Оказывается, правильный рацион может существенно повлиять на глубину и спокойствие вашего сна.

Золотой секрет вечернего приема пищи

Исследования показывают, что плотный второй ужин или даже третий перед сном не является лучшей идеей. Опытные врачи советуют не переедать ближе к ночи, чтобы обеспечить нормальный сон. Ранний вечерний прием пищи, богатый белками, имеет большое значение. Этот выбор обусловлен способностью белков поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Белковая сила: продукты для вашего сна

Организму требуется правильное количество белка для здоровой ночной регенерации. Вот некоторые продукты, богатые белками, которые следует включить в свой рацион:

Индейка — нежное и низкокалорийное мясо, богатое белком.

Курица — еще один отличный источник нежирного белка.

Орехи — природные сокровища, предоставляющие организму необходимые жиры и белки.

Постное мясо — выбор тех, кто следит за своим рационом и ценит белок.

Рыба — богатейший источник омега-3 жирных кислот и белка.

Тофу — идеальный выбор для вегетарианцев и веганов, обогащающий рацион белком.

Фасоль и бобовые — ценный источник белка и клетчатки.

Яйца — полноценный и легкоусвояемый источник белка.

Умеренность — залог успеха

Протеиновые коктейли и йогурты с высоким содержанием белка могут быть полезными, но не следует злоупотреблять ими. Обратите внимание на содержание кофеина и сахара в этих продуктах.

Белки и гормоны сна

Секрет влияния белка на сон заключается в его воздействии на гормоны. Белки способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови во время сна. Они также переводят организм из режима активности в режим отдыха и регенерации. Сложные углеводы способствуют высвобождению триптофана в кровь, что способствует расслаблению и улучшению сна.

Триптофан — ключ к гармоничному сну

Триптофан — это аминокислота, которая играет важную роль в образовании серотонина и мелатонина — нейротрансмиттеров, регулирующих сон и настроение. Врачи объясняют, что эти вещества помогают замедлить активность мозга и обеспечить глубокий и качественный сон.

Белковые богатства для лучшего сна

Не только орехи и мясо могут быть вашими союзниками для крепкого сна. Хумус (паста из нута), миндаль и грецкие орехи также заслуживают внимания. Например, хумус — отличный источник триптофана, способствующего выработке мелатонина и серотонина.

Миндаль и миндальное масло содержат не только триптофан, но и магний, способствующий расслаблению мышц и сердечному ритму.

Мудрое употребление грецких орехов

Грецкие орехи — настоящий кладезь для вашего сна. Они содержат мелатонин, серотонин и магний — тройственное действие для расслабления и нормализации сна. Грецкие орехи могут стать отличным украшением салатов или добавкой к утреннему йогурту. Они также замечательная замена вредным снекам, об

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