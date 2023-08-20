Лечение хронического запора: Методы и рекомендации от ученых

С хроническим запором сталкиваются многие, и часто первым шагом в борьбе с этой проблемой является изменение диеты и образа жизни.
Ученые из Национального института диабета, болезней пищеварения и почек (США) подтверждают, что наиболее эффективные методы лечения начинаются именно с этого.
Для начала, давайте определим, что такое хронический запор. Это состояние, при котором человек испытывает затруднения с дефекацией или имеет очень нечастые испражнения. Считается, что хронический запор сохраняется в течение нескольких недель или даже дольше. Основным критерием является менее трех испражнений в неделю.
Хронический запор может серьезно повлиять на качество жизни. Люди, сталкивающиеся с этой проблемой, могут испытывать чрезмерное напряжение при попытке опорожнения кишечника. Это может мешать выполнению повседневных задач и повышать уровень дискомфорта.
Первым и важным шагом в лечении хронического запора является пересмотр диеты. Повышенное потребление клетчатки имеет положительное воздействие на движение кишечника. Включайте в свой рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
Регулярная физическая активность способствует улучшению перистальтики кишечника. Занимайтесь физическими упражнениями несколько раз в неделю. Это поможет стимулировать кишечник и способствовать более эффективному движению кала.
Особое внимание следует обращать на сигналы своего тела. Подавайте на дефекацию, когда появляется желание. Не подавляйте это чувство, так как это может ухудшить проблему.
Позвольте себе время для опорожнения кишечника без лишних отвлекающих факторов. Найдите спокойное место, где вы сможете расслабиться и выполнить этот процесс без спешки.
Если изменения в диете и образе жизни не приносят достаточное облегчение, обратитесь к врачу. Он может порекомендовать дополнительные методы лечения:
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