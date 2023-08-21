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Илья Панфёров

Невролог Луис Птачек: Как гены влияют на Ваш сон и здоровье мозга

3:39
Здоровье

Сон - это та вещь, которая делает наш мир более красочным, а нас — более бодрыми и энергичными.

Невролог Луис Птачек: Как гены влияют на Ваш сон и здоровье мозга
Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Вот только что, смотрите, недавно проведенное исследование экспертов из Сан-Франциско (США) полностью переворачивает все, что мы знали о сне, как перчатки на ладони. И сегодня мы обсудим, как гены, эти маленькие хранители нашей биологии, могут оказать огромное влияние на наш сон и даже здоровье мозга.

"Спящая Элита": Открытия, которые взорвали все стереотипы

Что для вас является нормой в сне? Восьмичасовой расслабляющий отдых или короткие четыре-шесть часов, чтобы проснуться как огурчик? Всегда считалось, что стандартное руководство здравоохранения гласит: взрослым нужно от шести до девяти часов сна каждую ночь.

Но, ребята, давайте смотреть на вещи правде в глаза — мы все разные! И что бы вы ни делали, работали на стройке или вели дружеский разговор с кофейной чашкой в руке, ваш сон — это ваше личное произведение искусства. Поэтому, приготовьтесь, ведь здесь есть нечто более захватывающее, чем обычные рекомендации.

Гены: Наши тайные регуляторы сна

Здесь есть что-то волшебное, что мы, кажется, упустили из виду. И именно наша генетика играет главную роль в определении, сколько сна нам действительно нужно.

Команда экспертов, погрузившаяся в исследование для журнала iScience, выявила невероятные факты о влиянии генов на наш сон. Оказывается, есть небольшая группа людей, которых они называют "спящей элитой". Эти ребята — настоящие чемпионы сна! Им хватает всего лишь четыре-шесть часов сна, чтобы просыпаться и чувствовать себя полными силами.

Открытия, которые меняют все

Невролог Луис Птачек, ведущий автор исследования, дал нам настоящий глоток свежего воздуха. Он развеял мифы о восьмичасовом сне и заявил, что как же это ни звучит странно, но количество сна, необходимого каждому из нас, действительно зависит от наших генов.

Подумайте о сне, как о вашем личном стиле. Каждый из нас уникален, и наши гены — это как наши индивидуальные стили одежды. Нет универсального ответа, какой сон идеальный. Вместо этого есть лишь то, что идеально подходит именно вам.

Генетика и борьба с заболеваниями

Эти исследования открывают перед нами дверь в мир, где гены могут стать нашими защитниками от неврологических заболеваний. Например, болезнь Альцгеймера, эпилепсия и другие состояния могут быть связаны с недостатком качественного сна.

Сможем ли мы, используя генетические знания, создать методы борьбы с этими болезнями? Это большой вопрос, на который ученые пока не могут дать окончательного ответа. Однако, как говорится, путь к победе начинается с первого шага, и это исследование — один из таких шагов.

Гены и будущее сна

Пока что все исследования проводились на мышах, но будущее выглядит многообещающим. Ученые говорят, что, хотя десятилетия могут пройти, прежде чем мы разгадаем все гены, связанные со сном, первые шаги уже сделаны.

Один из генов, который они обнаружили, может даже открыть путь к новым методам лечения уже существующих заболеваний. Так что, кто знает, может быть, через десятилетие мы будем спать еще лучше, благодаря мудрости наших генов.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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