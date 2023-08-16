Как правильное питание помогает бороться с риском развития диабета

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приверженность здоровому питанию является одним из лучших способов поддержания организма, особенно для людей, столкнувшихся с диабетом. Люди, страдающие от этого заболевания, обязаны обращать особое внимание на свой рацион, чтобы контролировать потребление сахара.

Фото: REX/Shutterstock

Сбалансированное питание дает возможность управлять весом, ведь ожирение считается одним из ключевых факторов риска для развития диабета. Ученые из Великобритании предложили три стратегии здорового питания, способствующие снижению риска диабета.

Ожирение считается основным фактором, ответственным за 80-85% риска развития диабета второго типа, так как оно способствует увеличению уровня жирных кислот и воспалительных процессов. Эти факторы могут вызвать сопротивление инсулину, что, в свою очередь, способствует развитию диабета второго типа.

При диабете первого типа поджелудочная железа не способна производить инсулин, а в случае второго типа клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину, требуя более высокой его концентрации для поддержания нормального уровня глюкозы в крови.

Замена вредных перекусов является важным шагом на пути к здоровому питанию. Если в рационе преобладают продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, такие как фастфуд и закуски, то стоит задуматься о внесении изменений. Эксперты рекомендуют заменить вредные продукты на более полезные и питательные варианты, такие как

овощи с соусами на основе гуакамоле или хумуса,

овощные суши,

эдамаме,

жареный нут,

попкорн.

Важно также включить в рацион цельнозерновые продукты, так как они способствуют более продолжительному чувству сытости и богаты пищевыми волокнами. Специалисты рекомендуют выбирать цельные зерна с высоким содержанием клетчатки, такие как

коричневый рис,

хлеб из цельного зерна,

паста из чечевицы или фасоли,

злаки — например, киноа, просо или амарант.

Отказ от газированных напитков и соков с высоким содержанием сахара также является важным аспектом здорового питания. Рекомендуется предпочитать воду, травяные чаи или коктейли, содержащие цельные фрукты и овощи.

Для людей с диабетом особенно важно следить за своим питанием, поскольку это состояние может иметь серьезные последствия. С возрастом риск развития диабета увеличивается, особенно при наличии семейной предрасположенности. Диабет может повлечь за собой сердечные проблемы, нарушения кровообращения, проблемы с почками, зрением и другими осложнениями.

Изменение питания, особенно переход на растительную диету на основе цельных продуктов (с большим количеством фруктов, овощей, злаков и бобовых), является наиболее эффективным способом предотвращения и даже обратного развития диабета, подчеркивают эксперты.

*Данная информация не является призывом к действию. Прежде чем сменить стратегию питания, следует проконсультироваться со специалистом.

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Питание при сахарном диабете