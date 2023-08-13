Американский диетолог рассказала о роли грибов чага в борьбе с раком

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гриб чага, встречающийся в Сибири и на Урале, долгое время служил средством для повышения иммунитета у наших предков благодаря богатству антиоксидантов.

Фото: pixabay. com

Известный американский врач-диетолог Бет Червони поделилась информацией о ценности этого паразитического гриба.

Что такое гриб чага?

Гриб чага, известный также как "чёрный берёзовый гриб", обычно растёт на берёзах в холодных климатических условиях. В отличие от обычных грибов, его вкус горький с нотками ванили.

Он обладает высоким содержанием клетчатки, что делает его интересным для тех, кто стремится снизить вес благодаря низкой калорийности.

Польза для здоровья

Снижение воспаления

Научно подтверждено, что гриб чага, обладающий значительным содержанием антиоксидантов, способствует борьбе с воспалительными процессами.

"Благодаря антиоксидантам, содержащимся в чаге, воспаление в кишечнике может быть существенно снижено, что оказывает положительное воздействие на такие проблемы, как синдром раздраженного кишечника", — отмечает Червони.

Научные исследования также свидетельствуют о способности гриба чага не только уменьшать воспаление, но и сдерживать развитие вредоносных бактерий.

Противостояние раку

Множество исследований показали, что гриб чага способен замедлять рост раковых клеток.

"Одно исследование свидетельствует, что применение чаги привело к уменьшению размеров опухоли на 60%", — добавляет эксперт.

Научные данные также подтверждают, что гриб чага способствует задерживанию роста раковых клеток в печени.

"Это действительно захватывающая новость для пациентов с раком печени, так как данное лечение может стать жизнеспособной альтернативой в будущем", — подчёркивает она.

Подобные результаты наблюдаются при раке легких, молочной железы, предстательной железы и толстой кишки, однако для подтверждения требуются дополнительные исследования.

Снижение уровня сахара в крови

Гриб чага может оказать значительную помощь людям, страдающим от инсулинорезистентности, синдрома поликистозных яичников или диабета 2 типа.

Исследования свидетельствуют о потенциале гриба берёзового гриба в снижении уровня сахара в крови и улучшении инсулинорезистентности. В ряде исследований было продемонстрировано снижение уровня сахара в крови на 31%.

"Применение чаги может оказаться полезным для этих людей, помогая им снизить уровень сахара в крови", — подчёркивает диетолог.

Снижение уровня холестерина

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, гриб чага способствует снижению уровня холестерина и, как следствие, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно из исследований показало, что чага способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), триглицеридов и общего холестерина. Также отмечается повышение уровня антиоксидантов. Существуют доказательства того, что гриб чага способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП).

"Применение чаги может способствовать поддержанию оптимального уровня холестерина и, возможно, улучшению эластичности артерий", — рассказывает Червони.

Побочные эффекты

Как и в случае с любыми добавками или витаминами, Червони рекомендует проконсультироваться с врачом перед использованием новых биодобавок.

"Если у вас диабет 2 типа, важно обсудить применение гриба чага с вашим врачом, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на оптимальном уровне. Также, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, или у вас запланирована операция или медицинская процедура, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом, так как в грибе чага содержится белок, замедляющий свёртывание крови", — предупреждает она.

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Гриб ЧАГА 🍄 против рака - официальные исследования и полезные свойства.

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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