Американский диетолог рассказала о роли грибов чага в борьбе с раком

Гриб чага, встречающийся в Сибири и на Урале, долгое время служил средством для повышения иммунитета у наших предков благодаря богатству антиоксидантов.
Известный американский врач-диетолог Бет Червони поделилась информацией о ценности этого паразитического гриба.
Гриб чага, известный также как "чёрный берёзовый гриб", обычно растёт на берёзах в холодных климатических условиях. В отличие от обычных грибов, его вкус горький с нотками ванили.
Он обладает высоким содержанием клетчатки, что делает его интересным для тех, кто стремится снизить вес благодаря низкой калорийности.
Научно подтверждено, что гриб чага, обладающий значительным содержанием антиоксидантов, способствует борьбе с воспалительными процессами.
"Благодаря антиоксидантам, содержащимся в чаге, воспаление в кишечнике может быть существенно снижено, что оказывает положительное воздействие на такие проблемы, как синдром раздраженного кишечника", — отмечает Червони.
Научные исследования также свидетельствуют о способности гриба чага не только уменьшать воспаление, но и сдерживать развитие вредоносных бактерий.
Множество исследований показали, что гриб чага способен замедлять рост раковых клеток.
"Одно исследование свидетельствует, что применение чаги привело к уменьшению размеров опухоли на 60%", — добавляет эксперт.
Научные данные также подтверждают, что гриб чага способствует задерживанию роста раковых клеток в печени.
"Это действительно захватывающая новость для пациентов с раком печени, так как данное лечение может стать жизнеспособной альтернативой в будущем", — подчёркивает она.
Подобные результаты наблюдаются при раке легких, молочной железы, предстательной железы и толстой кишки, однако для подтверждения требуются дополнительные исследования.
Гриб чага может оказать значительную помощь людям, страдающим от инсулинорезистентности, синдрома поликистозных яичников или диабета 2 типа.
Исследования свидетельствуют о потенциале гриба берёзового гриба в снижении уровня сахара в крови и улучшении инсулинорезистентности. В ряде исследований было продемонстрировано снижение уровня сахара в крови на 31%.
"Применение чаги может оказаться полезным для этих людей, помогая им снизить уровень сахара в крови", — подчёркивает диетолог.
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, гриб чага способствует снижению уровня холестерина и, как следствие, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Одно из исследований показало, что чага способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), триглицеридов и общего холестерина. Также отмечается повышение уровня антиоксидантов. Существуют доказательства того, что гриб чага способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП).
"Применение чаги может способствовать поддержанию оптимального уровня холестерина и, возможно, улучшению эластичности артерий", — рассказывает Червони.
Как и в случае с любыми добавками или витаминами, Червони рекомендует проконсультироваться с врачом перед использованием новых биодобавок.
"Если у вас диабет 2 типа, важно обсудить применение гриба чага с вашим врачом, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на оптимальном уровне. Также, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, или у вас запланирована операция или медицинская процедура, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом, так как в грибе чага содержится белок, замедляющий свёртывание крови", — предупреждает она.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Детский медицинский центр Здоровое поколение
Лестева, д. 20
Частный врач
3-я Мытищинская, д. 16, стр. 3
Частный врач
Лестева, д. 20, 1 эт., 15 каб.
Ecofamily Clinic (Экофэмели клиник)
Профсоюзная, д.68, корп.4
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
11651 отзыв
|
Чудо Доктор на Школьной 49
многопрофильный медицинский центр
ул. Школьная, д. 49
Волгоградский пр-т
Марксистская
Площадь Ильича
Римская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых и детей с рождения. Расположен в 1-2 мин. ходьбы от м. Пл. Ильича. Прием происходит по предва... читать далее »
Первичный приём от 750 руб.