Бодрое утро: Оптимальные и нежелательные напитки

Примерно 83% взрослых любят пить кофе. И многие из них предпочитают выпить свою чашку кофе с самого утра.
Но вот проблема: кофе — один из самых вредных напитков для пустого желудка.
Ваш желудок был пустым несколько часов и только просыпается. Есть напитки, которые вы не должны употреблять, и есть те, которые ваш организм полюбит утром.
Кофе с утра может повредить слизистую оболочку желудка, что может вызвать расстройство пищеварения и изжогу. Вопреки мнению большинства, кофе может нарушить ваш циркадный ритм и вызвать сонливость утром.
Кроме того, кофе по утрам может увеличить ваш уровень тревожности и вызвать плохое настроение. Так когда же лучше пить кофе?
Эксперты рекомендуют употреблять его около полудня и с 14:00 до 17:00, чтобы избежать негативного воздействия на ваш организм.
Сахаросодержащие напитки Некоторые из нас предпочитают начать утро ярко и вкусно. Взбитые сливки, шоколадные чипсы и шоколадный сироп утром наверняка заставят ваш организм работать на пределе.
Не говоря уже о всем сахаре и калориях, которые попадают в ваше тело на пустой желудок! Вы чувствуете себя вялыми, а уровень сахара в крови падает.
Заводские соки Когда речь идет о заводских соках, внешний вид действительно обманчив. Эти соки обладают высоким содержанием калорий и сахара, и далеко не так питательны, как в своем оригинальном виде.
Хотя приготовление соков дома — более здоровый вариант, который долго сохраняет чувство сытости, они все равно богаты на калории и лишаются своего содержания пищевых волокон (а ведь волокна важны утром). Когда речь идет о фруктах, лучше есть их целиком!
Теплая лимонная вода Вы, наверное, уже слышали о таком. Теплая лимонная вода невероятно полезна для вашего здоровья, особенно на пустой желудок. Она стимулирует выработку желудочного сока, укрепляет ваш иммунитет и борется с утренним запахом изо рта.
Кроме того, она помогает поддерживать естественный уровень pH в организме и держит его увлажненным на более долгий срок.
Благодаря способности активизировать метаболизм, это идеальный напиток, который дает вам необходимую утром энергию. Вы можете добавить немного меда для сладости и дополнительной пользы.
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