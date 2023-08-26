Бодрое утро: Оптимальные и нежелательные напитки

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примерно 83% взрослых любят пить кофе. И многие из них предпочитают выпить свою чашку кофе с самого утра.

Фото: ru.freepik.com

Но вот проблема: кофе — один из самых вредных напитков для пустого желудка.

Ваш желудок был пустым несколько часов и только просыпается. Есть напитки, которые вы не должны употреблять, и есть те, которые ваш организм полюбит утром.

Вред кофе

Кофе с утра может повредить слизистую оболочку желудка, что может вызвать расстройство пищеварения и изжогу. Вопреки мнению большинства, кофе может нарушить ваш циркадный ритм и вызвать сонливость утром.

Кроме того, кофе по утрам может увеличить ваш уровень тревожности и вызвать плохое настроение. Так когда же лучше пить кофе?

Эксперты рекомендуют употреблять его около полудня и с 14:00 до 17:00, чтобы избежать негативного воздействия на ваш организм.

Избегайте сахаросодержащих напитков

Сахаросодержащие напитки Некоторые из нас предпочитают начать утро ярко и вкусно. Взбитые сливки, шоколадные чипсы и шоколадный сироп утром наверняка заставят ваш организм работать на пределе.

Не говоря уже о всем сахаре и калориях, которые попадают в ваше тело на пустой желудок! Вы чувствуете себя вялыми, а уровень сахара в крови падает.

Остерегайтесь заводских соков

Заводские соки Когда речь идет о заводских соках, внешний вид действительно обманчив. Эти соки обладают высоким содержанием калорий и сахара, и далеко не так питательны, как в своем оригинальном виде.

Хотя приготовление соков дома — более здоровый вариант, который долго сохраняет чувство сытости, они все равно богаты на калории и лишаются своего содержания пищевых волокон (а ведь волокна важны утром). Когда речь идет о фруктах, лучше есть их целиком!

Полезные напитки на утро

Теплая лимонная вода Вы, наверное, уже слышали о таком. Теплая лимонная вода невероятно полезна для вашего здоровья, особенно на пустой желудок. Она стимулирует выработку желудочного сока, укрепляет ваш иммунитет и борется с утренним запахом изо рта.

Кроме того, она помогает поддерживать естественный уровень pH в организме и держит его увлажненным на более долгий срок.

Благодаря способности активизировать метаболизм, это идеальный напиток, который дает вам необходимую утром энергию. Вы можете добавить немного меда для сладости и дополнительной пользы.

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