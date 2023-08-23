Малина: Ваш источник здоровья

4:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Малина — это яркая, сочная и вкусная ягода, которая заряжает энергией.

Фото: https://2sotki.ru/

Богатая антиоксидантами, малина существует в двух цветах, черном и красном, и обладает питательными свойствами, которые помогают организму справляться с различными заболеваниями и сохранять его молодым.

Сушеная малина: здоровье и удовольствие

Не всегда можете найти свежую партию, когда вам захочется? Вам на помощь придут сушеный вариант.

Сушеная малина содержит такое же количество питательных веществ, как и свежие. Малину можно высушить и хранить для быстрого посыпания утренних хлопьев или великолепного пирожного! Или замочить их в воде. Она также отлично сочетается с свежим йогуртом. Можете ли вы придумать более прекрасный вариант для перекуса?

Богатый состав

Стакан сушеной малины (123 г) содержит всего 63 калории и богат витамином C (54% от рекомендуемого дневного употребления), марганцем (41% от РДП), витамином K (12% от РДП) и другими важными минералами, такими как магний, фосфор, калий и медь. Стакан малины содержит около 8 г волокна и 14,7 г углеводов.

Мощь антиоксидантов

Малина богата антиоксидантами благодаря содержанию флавоноидных соединений.

Антиоксиданты — это важные соединения, которые помогают бороться с различными заболеваниями и замедляют дегенерацию клеток.

Они также защищают ферменты, жиры и витамины в организме. Среди антиоксидантов, содержащихся в малинах, следует отметить эллаговую кислоту, витамин C, катехины и другие.

Давайте рассмотрим, что эта ягода могут сделать для вашего здоровья:

1. Улучшение мозговой активности

Ежедневное употребление полезно для общего состояния здоровья, особенно у детей и пожилых людей благодаря их нейропротективным свойствам.

Исследования, проведенные по болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, показали, что нейроинфламматорные процессы в мозге играют важную роль в развитии этих заболеваний.

Также это верно и для определенных видов инсультов. Малина богата флавоноидами, которые могут защитить нейроны от повреждений, вызванных нейротоксинами, подавить нейроинфламмацию и способствовать улучшению памяти, обучения и когнитивных функций.

Флавоноиды также способствуют положительному воздействию на память и обучение, делая малины отличным источником питательных веществ для детей в раннем возрасте.

2. Противостояние раку и хроническим заболеваниям

Ягода в целом является хорошим источником антиоксидантов, которые способны бороться с различными типами рака.

Малина богата антиоксидантом — витамином C, который идеально защищает от рака пищевода, десятого по распространенности злокачественного новообразования и восьмой ведущей причины раковых заболеваний в мире.

Малина также богата фитохимическим веществом, называемым эллаговой кислотой, которая может бороться с различными типами рака, такими как рак молочной железы, легких и кожи.

Что еще? Малина также является хорошим источником пищевых волокон, которые помогают предотвращать рак толстой кишки.

3. Регулирование уровня сахара в крови

Ягоды на завтрак кажутся правильным выбором для контроля уровня сахара в крови. Они богаты полифенолами и низкокалорийны, что является верным рецептом для регулирования сахара после еды или постпрандиальной гипергликемии.

Кроме того, ягоды богаты пищевыми волокнами, которые, как показывают исследования, полезны для лечения сахарного диабета второго типа.

4. Антивозрастное действие

Кто не хотел бы оставаться молодым и здоровым дольше? Воздействие солнечных лучей может повредить вашу кожу. Исследования показывают, что антиоксиданты могут предотвратить признаки фотоиндуцированного старения, такие как пигментация.

5. Улучшение зрения

Об антиоксидантных свойствах малины говорят много, и мы добавим еще одно. Они способствуют здоровью глаз.

6. Полезно для пищеварения

Один из способов помочь вашему организму оставаться здоровым — поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Что может быть лучше, чем включить в рацион пищу, богатую пищевыми волокнами? Растворимые волокна в малине замедляют процесс пищеварения, давая организму достаточно времени для усвоения всех питательных веществ и насыщения.

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