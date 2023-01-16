Эксперты: люди не всегда едят, когда реально голодны

Не всегда мы едим, когда реально голодны. Недавно издание Times of India, опираясь на мнения экспертов, рассказало о том, какие эмоциональные потребности и триггеры стоят за желанием поесть, а также, как с этим справиться.

Нехватка определённых веществ

Например, наш организм в данный момент нуждается в сахаре, и нас тянет съесть сладкий пончик с вареньем. Или нам не хватает железа, и хочется отведать стейка из говядины.

Нет ничего плохого в том, чтобы восполнить нехватку тех или иных элементов, но это не значит, что надо добавлять к ним другие блюда. Ведь у вас нет потребности утолить голод, вам хочется совсем другого.

Проблемы со сном

Связь между сном и пищей для нас не так очевидна, но она существует. Если режим дня нарушен, если мы спим мало или плохо, то нас может тянуть к холодильнику, на ночь глядя. Или мы едим, чтобы компенсировать нехватку сна.

В таких случаях необходимо установить чёткий режим отхода ко сну и пробуждения и придерживаться его. Принимать пищу можно не позднее, чем за два часа до сна, и лучше, если еда будет достаточно лёгкой, например, овощной салат.

Счастье, грусть или скука

Как ни странно, все эти такие не похожие друг на друга эмоции нередко вызывают желание их "заесть".

Если мы счастливы, еда помогает нам "уравновеситься" или вознаградить себя за достижение. Если нам грустно, то кажется, что пища повысит настроение. Если нам скучно, мы едим просто, чтобы занять себя.

Но такой "компенсацией" или наградой может стать и что-то другое, помимо высококалорийных продуктов, которыми мы чаще всего себя "вознаграждаем" или "утешаем", считают специалисты. Это могут быть

прослушивание музыки,

хорошая книга или фильм,

творчество,

прогулка,

общение с друзьями.

Можно помедитировать, заняться какими-то духовными практиками.

Если вы испытываете невыносимую тягу съесть пирожное, попробуйте остановиться и задуматься — можно ли заменить его менее вредным продуктом, и не будет ли вас потом мучить чувство вины, которое сведёт всю "моральную компенсацию" на нет? Может, лучше съесть вместо пирожного какой-нибудь фрукт?

Стрессовые факторы

Стресс влияет на уровень гормонов, ответственных за контроль над аппетитом. А если он хронический, то мы постоянно будем его "заедать". Лишний вес часто возникает именно по этой причине: мы испытываем стрессы и едим под их воздействием.

Рекомендация та же, что и в предыдущем случае: отыскать для "гашения" стрессового состояния другое занятие, помимо еды.

Как правило, без труда можно понять, действительно ли мы хотим есть, или у нас совершенно иная потребность, для удовлетворения которой, порой, пища совсем не нужна.