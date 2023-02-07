Последние годы наша жизнь изобилует стрессами. Как оставаться спокойным в это тревожное время, почему в семье у мужчины и женщины больше способов снять стресс, как в конфликтной ситуации сохранять самообладание и действовать без лишней агрессии, рассказывает психолог, писатель и специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов.
— Анатолий Александрович, как справиться с внезапным стрессом?
— Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. Если вы дома, и вам позвонили, сообщили что-то неприятное, то на 5 минут зайдите в ванную, примите контрастный душ — и сразу уйдёт стрессовое напряжение.
Многие кидаются к холодильнику. Но это не лучший способ. Хотя, приятный напиток может помочь: хороший чай, кофе.
Важно, что алкоголь для снятия стресса — это самый неудачный приём.
Любимая еда тоже может сыграть роль, но этим нельзя часто пользоваться, потому что придётся избавляться от лишнего веса.
Или вы за рулём, возникло резкое препятствие, и вы чудом вырулили. Что делать в этой ситуации? Некоторые используют крепкое словцо. Я против матерных слов в лексиконе. Но я знаю энергетическую силу этих слов. В критической ситуации они действительно снимают напряжение. Этому есть реальное физиологическое обоснование.
В такой напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нужно внимательно следить за собой. Чувствуете, что накапливается напряжение — сделайте что-нибудь.
Послушайте любимую песню, посмотрите фильм или отрывок из фильма. Заготовьте на такой случай позитивные ролики. Например, с животными. То есть, у вас в телефоне должна быть видеотека. Включил, посмотрел — и уже разрядка произошла.
Мужчинам каждую неделю обязательно стоит ходить в баню. Пропариться, прогреться, и вы уже обновили психику. Помогают от стресса:
В семье способов убрать стресс намного больше, потому что там есть мужчина и женщина. Если мужская и женская энергии грамотно взаимодействуют друг с другом, то это мощнейшее средство для снятия напряжения, мощнейшее средство для оздоровления.
Оргазм — это самое сильное средство для снятия любого накопившегося напряжения.
В семье человек получает мощную реабилитацию, если в паре выстроены гармоничные отношения или хотя бы один из супругов мудрее и стабилизирует отношения.
Есть ещё очень важный путь. Это путь духовного развития. Я верю в любовь. Я глубоко верующий человек. В Библии есть выражение: Бог есть любовь.
В любой ситуации, если есть хотя бы несколько секунд, чтобы подумать, я спрашиваю себя: "А как бы поступила в этой ситуации любовь?"
Моментально приходит какой-то ответ, успокоение. И сразу встает всё на место. Ты уже не ведёшь себя неадекватно. Ты уже не животное, а человек, и это позволяет легко выйти из любой ситуации.
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