Лейкоциты — это белые кровяные тельца, которые являются важной частью иммунной системы. Именно они помогают организму бороться с разными болезнями, включая различные инфекции. Однако стоит ли паниковать, если вы увидели в анализах, что лейкоциты повышены? На этот вопрос ответила читателям Pravda. Ru терапевт, гематолог Lahta Clinic Мария Бушурова.
Высокий уровень лейкоцитов в крови, другими словами — лейкоцитоз, — это нормальный иммунный ответ, и он не всегда является причиной для беспокойства. Чаще всего он означает, что ваш организм борется с инфекцией или воспалением. Однако бывают редкие случаи, когда высокий уровень лейкоцитов может указывать на что-то более серьезное, например, лейкемию.
Виды лейкоцитоза
Обычно если в одном микролитре крови содержится более 11 000 лейкоцитов, это считается лейкоцитозом. Высокий уровень лейкоцитов во время беременности — это нормально, поскольку организм испытывает стресс, связанный с вынашиванием ребёнка.
Лейкоцитоз чаще всего вызывается инфекцией или воспалением. Другие причины высокого уровня лейкоцитов могут быть следующими:
Реже лейкоцитоз связан с:
Для того, чтобы определиться, как обследовать и лечить выявленные изменения в крови, следует сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики.
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