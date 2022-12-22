Врач Бушурова: "Среди причин лейкоцитоза — кариес и ожирение"

Лейкоциты — это белые кровяные тельца, которые являются важной частью иммунной системы. Именно они помогают организму бороться с разными болезнями, включая различные инфекции. Однако стоит ли паниковать, если вы увидели в анализах, что лейкоциты повышены? На этот вопрос ответила читателям Pravda. Ru терапевт, гематолог Lahta Clinic Мария Бушурова.

Почему повышены лейкоциты и что с этим делать

Высокий уровень лейкоцитов в крови, другими словами — лейкоцитоз, — это нормальный иммунный ответ, и он не всегда является причиной для беспокойства. Чаще всего он означает, что ваш организм борется с инфекцией или воспалением. Однако бывают редкие случаи, когда высокий уровень лейкоцитов может указывать на что-то более серьезное, например, лейкемию.

Виды лейкоцитоза

Нейтрофильный лейкоцитоз — вызван высоким количеством нейтрофилов (самый многочисленный тип белых кровяных клеток, который помогает лечить инфекции и заживлять поврежденные ткани).

Лимфоцитоз — связан с высоким уровнем лимфоцитов (белых кровяных клеток, которые защищают вашу лимфатическую систему).

Моноцитоз — вызван высоким количеством моноцитов (белых кровяных клеток, которые усиливают иммунные реакции).

Эозинофилия означает высокий уровень эозинофилов (белых кровяных клеток, которые играют роль в борьбе с инфекциями и воспалением). Эозинофилия является распространенным явлением и часто связана с аллергией, паразитарными инфекциями или аутоиммунными расстройствами.

Базофилия, самая редкая форма лейкоцитоза, характеризуется повышенным количеством базофилов (белых кровяных клеток, которые играют роль в борьбе с паразитарными инфекциями, предотвращают свертывание крови и реагируют на аллергические реакции).

Обычно если в одном микролитре крови содержится более 11 000 лейкоцитов, это считается лейкоцитозом. Высокий уровень лейкоцитов во время беременности — это нормально, поскольку организм испытывает стресс, связанный с вынашиванием ребёнка.

Лейкоцитоз чаще всего вызывается инфекцией или воспалением. Другие причины высокого уровня лейкоцитов могут быть следующими:

чрезмерный физический или эмоциональный стресс (например, лихорадка, травма или операция);

ожоги;

болезни иммунной системы, такие как системная красная волчанка или ревматоидный артрит;

проблемы с щитовидной железой;

кариес зубов (кариозные полости);

некоторые лекарства, включая литий, кортикостероиды и бета-агонисты.

аллергия;

спленэктомия (удаление селезёнки);

курение;

ожирение.

Реже лейкоцитоз связан с:

лейкозом (острым или хроническим);

лимфомой;

нарушениями костного мозга, такими как истинная полицитемия или миелофиброз.

Для того, чтобы определиться, как обследовать и лечить выявленные изменения в крови, следует сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций. Куратор Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др. Подбор лекарственных препаратов и разработка индивидуальных схем лечения заболеваний внутренних органов с учетом их взаимодействия. Расшифровка ЭКГ.

Специалисты

Клиники