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Ирина Гусакова

Врач Бушурова: "Среди причин лейкоцитоза — кариес и ожирение"

Здоровье

Лейкоциты — это белые кровяные тельца, которые являются важной частью иммунной системы. Именно они помогают организму бороться с разными болезнями, включая различные инфекции. Однако стоит ли паниковать, если вы увидели в анализах, что лейкоциты повышены? На этот вопрос ответила читателям Pravda. Ru терапевт, гематолог Lahta Clinic Мария Бушурова.

Врач Бушурова: "Среди причин лейкоцитоза — кариес и ожирение"

Почему повышены лейкоциты и что с этим делать

Высокий уровень лейкоцитов в крови, другими словами — лейкоцитоз, — это нормальный иммунный ответ, и он не всегда является причиной для беспокойства. Чаще всего он означает, что ваш организм борется с инфекцией или воспалением. Однако бывают редкие случаи, когда высокий уровень лейкоцитов может указывать на что-то более серьезное, например, лейкемию.

Виды лейкоцитоза

  • Нейтрофильный лейкоцитоз — вызван высоким количеством нейтрофилов (самый многочисленный тип белых кровяных клеток, который помогает лечить инфекции и заживлять поврежденные ткани).
  • Лимфоцитоз — связан с высоким уровнем лимфоцитов (белых кровяных клеток, которые защищают вашу лимфатическую систему).
  • Моноцитоз — вызван высоким количеством моноцитов (белых кровяных клеток, которые усиливают иммунные реакции).
  • Эозинофилия означает высокий уровень эозинофилов (белых кровяных клеток, которые играют роль в борьбе с инфекциями и воспалением). Эозинофилия является распространенным явлением и часто связана с аллергией, паразитарными инфекциями или аутоиммунными расстройствами.
  • Базофилия, самая редкая форма лейкоцитоза, характеризуется повышенным количеством базофилов (белых кровяных клеток, которые играют роль в борьбе с паразитарными инфекциями, предотвращают свертывание крови и реагируют на аллергические реакции).

Обычно если в одном микролитре крови содержится более 11 000 лейкоцитов, это считается лейкоцитозом. Высокий уровень лейкоцитов во время беременности — это нормально, поскольку организм испытывает стресс, связанный с вынашиванием ребёнка.

Лейкоцитоз чаще всего вызывается инфекцией или воспалением. Другие причины высокого уровня лейкоцитов могут быть следующими:

  • чрезмерный физический или эмоциональный стресс (например, лихорадка, травма или операция);
  • ожоги;
  • болезни иммунной системы, такие как системная красная волчанка или ревматоидный артрит;
  • проблемы с щитовидной железой;
  • кариес зубов (кариозные полости);
  • некоторые лекарства, включая литий, кортикостероиды и бета-агонисты.
  • аллергия;
  • спленэктомия (удаление селезёнки);
  • курение;
  • ожирение.

Реже лейкоцитоз связан с:

  • лейкозом (острым или хроническим);
  • лимфомой;
  • нарушениями костного мозга, такими как истинная полицитемия или миелофиброз.

Для того, чтобы определиться, как обследовать и лечить выявленные изменения в крови, следует сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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