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Автор Ирина Гусакова

Диетолог Ивакин: "Зелень и овощи помогут бороться со стрессом"

Здоровье

Продуктов, которые помогали бы справиться со стрессом, не существует. Однако стресс и питание — вещи взаимосвязанные. У некоторых стрессовые ситуации вызывают снижение потребности в питании, при выраженных стрессах иногда и вовсе люди отказываются от еды. Бывает и наоборот — "заедание стресса", когда начинает "сметаться" всё, что встретилось в окошках киосков кормления фастфудом до холодильника. При этом часто происходит и гормональный дисбаланс. И голодание, и переедание — это варианты реакции на возникший стресс. И то и другое — одинаково опасно. И тем не менее продукты питания всё же могут помочь. Но при условии, что "волшебные продукты" выступают лишь как часть комплекса спасательных мер. О том, как формировать рацион питания для снижения уровня тревожности, рассказал читателям Pravda. Ru диетолог, сотрудник научного отдела НПК "Био-Веста" Павел Ивакин.

Диетолог Ивакин: "Зелень и овощи помогут бороться со стрессом"

Борьба со стрессом: спорт, сон и продукты питания

Физические нагрузки

Конечно, если нет противопоказаний. При этом физические нагрузки не должны быть на пределе. Прекрасно подойдут длительные прогулки пешком, плавание, лыжи, ходьба с палками.

Режим сна

Человек должен не просто вовремя ложиться спать. Ведь есть и жаворонки, и совы, у каждого — свои биоритмы. Очень важно, чтобы человек спал в темноте. Шторы должны быть закрыты плотно, никаких ночников и мигающих лампочек от телевизоров или компьютеров. Если нет возможности обеспечить такое в комнате — то подойдёт маска на глаза. Во время качественного сна будет восстанавливаться не только гормональная, но и иммунная системы.

Продукты питания

Продукты для борьбы со стрессом должны содержать

  • антиоксиданты — это и витамины, и некоторые ненасыщенные жирные кислоты, и знаменитые дигидрокверцетин, ресвератрол;
  • витамины — прежде всего, витамины А, В6, В12, но в основном водорастворимые витамины. Кроме группы В, к ним относятся и витамин С, и некоторые провитамины;
  • аминокислоту триптофан — все слышали по "гормон радости" серотонин, который как раз образуется из триптофана, а ещё из серотонина в темноте во время сна образуется мелатонин — гормон сна, серотонин и мелатонин — как день и ночь в биоритмах, биоритмы восстанавливаются, снимая тем самым стресс;
  • клетчатку — это базовый элемент, клетчатка бывает растворимой и нерастворимой, растворимая находится преимущественно в овощах и фруктах, нерастворимая — в злаковых, клетчатка крайне важны для питания собственных бактерий кишечника.

Здоровая микрофлора ответственна за антиоксидантную защиту организма в намного большей степени, чем вещества из продуктов питания. Они сами синтезируют антиоксиданты и помогают организму человека создавать их. Они синтезируют в кишечнике витамины группы В. Они и именно они на 95% ответственны за то, что поступивший в организм триптофан станет серотонином. Клетчатка — это питание для здоровых бактерий кишечника. То есть от состояния нашей микрофлоры зависит то, насколько продукты, применяемые при стрессе, будут эффективны… или не эффективны, если у человека выраженный дисбактериоз кишечника.

Продукты для борьбы со стрессом:

  • фрукты,
  • ягоды,
  • зелень,
  • овощи,
  • злаковые,
  • кисломолочные продукты.

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