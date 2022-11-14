Продуктов, которые помогали бы справиться со стрессом, не существует. Однако стресс и питание — вещи взаимосвязанные. У некоторых стрессовые ситуации вызывают снижение потребности в питании, при выраженных стрессах иногда и вовсе люди отказываются от еды. Бывает и наоборот — "заедание стресса", когда начинает "сметаться" всё, что встретилось в окошках киосков кормления фастфудом до холодильника. При этом часто происходит и гормональный дисбаланс. И голодание, и переедание — это варианты реакции на возникший стресс. И то и другое — одинаково опасно. И тем не менее продукты питания всё же могут помочь. Но при условии, что "волшебные продукты" выступают лишь как часть комплекса спасательных мер. О том, как формировать рацион питания для снижения уровня тревожности, рассказал читателям Pravda. Ru диетолог, сотрудник научного отдела НПК "Био-Веста" Павел Ивакин.
Конечно, если нет противопоказаний. При этом физические нагрузки не должны быть на пределе. Прекрасно подойдут длительные прогулки пешком, плавание, лыжи, ходьба с палками.
Человек должен не просто вовремя ложиться спать. Ведь есть и жаворонки, и совы, у каждого — свои биоритмы. Очень важно, чтобы человек спал в темноте. Шторы должны быть закрыты плотно, никаких ночников и мигающих лампочек от телевизоров или компьютеров. Если нет возможности обеспечить такое в комнате — то подойдёт маска на глаза. Во время качественного сна будет восстанавливаться не только гормональная, но и иммунная системы.
Продукты для борьбы со стрессом должны содержать
Здоровая микрофлора ответственна за антиоксидантную защиту организма в намного большей степени, чем вещества из продуктов питания. Они сами синтезируют антиоксиданты и помогают организму человека создавать их. Они синтезируют в кишечнике витамины группы В. Они и именно они на 95% ответственны за то, что поступивший в организм триптофан станет серотонином. Клетчатка — это питание для здоровых бактерий кишечника. То есть от состояния нашей микрофлоры зависит то, насколько продукты, применяемые при стрессе, будут эффективны… или не эффективны, если у человека выраженный дисбактериоз кишечника.
Продукты для борьбы со стрессом:
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