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Автор Сергей Лебедев

Депрессию можно лечить, но сделать это непросто

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Хотя специалисты и утверждают, что депрессия относится к разряду заболеваний, которые лечатся, и что надо лечить её своевременно, но снять стрессовое состояние не так просто.

Депрессию можно лечить, но сделать это непросто

Немного истории. Эрнест Хемингуэй — американский писатель, который застрелился в 1961 году. Причина — страх, что не сможет больше писать. Европейская кинозвезда Роми Шнайдер умерла от передозировки снотворным. Неудачный брак и смерть сына привели её к трагедии. Смерть Мэрилин Монро была аналогична: снотворное, наркотики и алкоголь.

"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"

По словам многих людей, которых врачи вытащили буквально с того света, их жизнь "стала словно выскальзывать из рук. Пропали сон и аппетит. Всё стало вдруг неинтересно и безразлично". Женщины только думали о том, как отвести детей в садик или сходить в магазин. Мужчины предпочитали после работы не появляться дома.

Директор психиатрической клиники в Гамбурге профессор Михаэль Штарк считает, что во многих из нас, если не во всех, а, вернее, в наших жизненном опыте и структуре личности заложена готовность к депрессивным заболеваниям и фобиям.

В итоге — хроническое нервно-психическое перенапряжение.

По словам медика, мы — некий сосуд, наполненный энергией. Его содержимое постоянно расходуется во время работы. А в ходе общения с родными и близкими, во время еды или любви сосуд наполняется. Но он может и дать течь.

Нередко с трудом удаётся компенсировать наши жизненные потери (работа, близкие), а если ещё добавить и семейный конфликт или мысль о том, что "жизнь не удалась", то наш сосуд может просто взорваться. И здесь никакие лекарства не помогут. Зачастую.

В наше время количество перегрузочных депрессий, особенно связанных с общественными проблемами, стремительно растёт. О цифрах мы не говорим. Причина самостоятельного ухода из жизни может быть разной. Да и статистики по людям, впавшим в депрессию, конечно, нет. Но такие люди есть, и их много.

Это знают и психиатры, которые отмечают, что колоссально возросшие профессиональные нагрузки и финансовые проблемы приводят всё больше людей к хроническим стрессам и нервно-психическому истощению.

Хотя специалисты и утверждают, что депрессия относится к разряду заболеваний, которые лечатся, и что надо лечить её своевременно, но снять стрессовое состояние не так просто. И ,судя по трагическим исходам, в этом не помогают ни лекарства, ни психологи.

С кем поведёшься, от того и наберёшься

Как отмечал журнал "Штерн", одна из традиционных рекомендаций — это установление контактов с собратьями по неволе. Обсуждение проблемы — первый шаг к её решению. Действительно, группы самопомощи могут принести пользу больным, страдающим различными фобиями. Но, вероятно, в первую очередь, это можно применить к "анонимным алкоголикам". А вот у людей, оказавшихся в депрессивном состоянии, это нередко не проходит.

Когда у нас депрессия, мы просто не имеем сил для поиска и посещения такой группы. К тому же, пообщавшись с себе подобными, может быть, и почувствуем прилив сил на короткое время. Но дома будет всё то же самое, и человек в депрессии предпринимать для своего лечения ничего не станет.

Вот и получается, что серьёзно больные люди борьбу с недугом воспринимают как бесполезное блуждание по тёмному туннелю, в конце которого света нет. "Мне эта жизнь не нужна", — говорят они. "И вообще, зачем я родился на белый свет".

Одни считают, что депрессия — это придурь и каприз. Другие приравнивают её к гипертонической болезни. Мол, у неё есть биологическая основа, она имеет медицинские причины, механизмы развития и риск преждевременной смерти. Считается, что средняя продолжительность жизни у людей с депрессией меньше, чем у здоровых индивидов, в связи с суицидами, злоупотреблением алкоголем, несчастными случаями и сопутствующими болезнями.

Что же делать…

Давайте попробуем отказаться от лекарств и всяких психологов. Чаще всего, если это не касается внутренних болезней, требующих хирургического вмешательства, человеку, пребывающему в состоянии депрессии, очень сложно найти силы, чтобы позаботиться о самом себе. Но, если человек возьмёт на себя активную роль в лечении и перейдёт к конкретным действиям, это поможет улучшить его состояние.

Надо не сидеть на месте, а думать о всём хорошем, что у вас было. Воображение — полезная вещь. Оно даёт возможность окунуться в воспоминания о хороших эмоциях и приятных местах. Можно даже представить будущие впечатления или место, которое вы хотели бы посетить. Этот метод помогает понять, что есть вещи, которые улучшают наше самочувствие. И помогают жить.

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ДЕПРЕССИЯ - Истинные симптомы. Вся правда и мифы
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Попыхов Дмитрий, Гончарова Маргарита, Гаськов Павел
Темы здоровье депрессия психология

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