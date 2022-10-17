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Автор Сергей Лебедев

"Испанка", ковид, птичий грипп: вирусы на военной службе

Здоровье

За последние десятилетия в мире были уничтожены десятки миллионов домашних птиц, свинок и домашнего скота, обвинённых в распространении птичьего гриппа и других опасных для человека инфекционных заболеваний. Трагедия нового времени, что никто не может объяснить, откуда пошла эта зараза, и есть ли этому конец.

"Испанка", ковид, птичий грипп: вирусы на военной службе

А тут ещё эпидемия ковида, которая уже унесла миллионы жизней по всему миру. Зная, что в 2002 году военные ведомства США и Грузии подписали соглашение "О сотрудничестве в области технологий и патогенов, связанных с созданием биологического оружия и нераспространения информации в данной сфере" под носом у России, приходится задумываться: гибель людей, птичек и свинок — это неспроста.

Американская "Испанка" для Европы

До сих пор врачи не могут объяснить появление в 1918 году пандемии "испанки". А проще говоря, модифицированного гриппа, от которого в мире (особенно в Европе) умерли миллионы человек. Отмечу, что жертвы этого вируса переплюнули потери Европы в годы Первой мировой войны.

В нашем случае важно, что первые умершие от этой заразы были зафиксированы в США, в Кэмп-Фанстоне, штат Канзас. Кстати, в это же время Америка начала активно отправлять своих солдат в Европу. Вместе с вирусом?

Есть только гипотеза, что вирус, завезённый из США, превратился в "чёрную смерть". Вспышки смертельной эпидемии начали регистрировать не только в США, но и в Латинской Америке, и во Франции, где янки заполонили все кафе и рестораны. По свидетельству врачей, это было посильнее "чумы". Заражённые больные погибали, захлёбываясь кровью, жидкость буквально наполняла лёгкие. Судя по описанию, весьма напоминает нынешний "ковид". Увы, и моих знакомых коснулась эта дрянь. Симтомы были похожи.

За полгода от "испанки" в США умирают 40 тысяч человек. В районах Аляски гибнет 50 процентов населения. Главное, что вирус убивал, в первую очередь, наиболее работоспособное население в возрасте от 25 до 34 лет.

Под "испанку" попали и свинки. Неслучайно многие органы этих животных "взаимозаменяемы" с органами человека. Свинки начинали кашлять, у них появлялся жар.

Не было ли это вариациями "бактериологической войны" США, когда осенью 2017 года в Грузии несколько человек погибли от сибирской язвы. Власти Грузии, входящие сегодня в круг друзей НАТО, всё свалили на самих умерших — несвоевременно обратились за помощью. Но люди заразились, обрабатывая мясо в домашних условиях. И откуда прилетела эта зараза?

Где куётся ковид или что похлеще

Россию уже давно обложили натовские медицинские фермы, цель которых — бактериологическая война против… а неважно против кого, главное — подальше от Вашингтона.

Например, сотрудничество Грузии и США в биологической сфере началось ещё в 2001 году. Под видом американской программы по якобы снижению бактериологической угрозы в мире, разработанной сенатором Ричардом Лугаром, в Грузии начали работать над проектами бактериологического заражения потенциального противника. То есть, нас с вами.

Была создана Реферальная лаборатория общественного здравоохранения в посёлке Алексеевка около Тбилиси, и вскоре появились аналогичные лаборатории в Кутаиси, Батуми и Гори. Отметим, что подобные "НИИ" открылись при финансировании и управлении США на Украине, в Азербайджане, Армении, Молдове, Казахстане, Узбекистане. На вопрос: а зачем, следовал ответ: "делаем "Цитрамон". Сегодня, если говорить о странах ОДКБ, подобные центры якобы прикрыты. Насколько это правда, конечно, мы не знаем.

Заявляя о мирных научных исследованиях и мониторинге эпидемиологической ситуации, эти центры под крылом США почему-то предпочли заниматься вирусами под боком России.

Когда-то глава ФСБ Николай Патрушев заявлял, что на территории СНГ функционируют лаборатории биологического оружия. Да и руководство страны обращало внимание мира на то, что "под крышей лаборатории "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

И американские, и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности этих подразделений, занимающихся изучением особо опасных инфекционных болезней. Пентагон старается внедрить такие же закамуфлированные военные медико-биологические объекты и в другие государства на пространстве СНГ.

В свете нынешних событий эти лаборатории "смерти" могут быть пострашнее "Точки-У" или даже ядерного оружия. 

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Чекулаева Наталья, Мазур Елена, Минаева Татьяна
Темы сша нато covid-19 грузия здоровье медицина коронавирус

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