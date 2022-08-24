Диетолог Плотникова: "Переедание повышает риск возникновения болезней суставов"

Компульсивное переедание – один из видов расстройств пищевого поведения. Что лежит в его основе – стрессы, банальная лень, отсутствие силы воли? Как справиться с собой, если процесс приема пищи стал практически беспрерывным? На эти вопросы постаралась ответить специально для читателей Pravda.Ru диетолог Кристина Плотникова.

Компульсивное переедание: что это

Недуг характеризуется тем, что человек поглощает еду в объемах, значительно превышающих потребности. Промежутки между приемами пищи очень короткие: менее 2 часов. И такое поведение не связано с голодом – к обильным трапезам человека подталкивают:

тревожность,

стрессы,

чувство одиночества и другие эмоции, с которыми невозможно справиться.

Человек перестает контролировать аппетит и не может остановиться. Он объедается до боли в желудке, затем испытывает чувство вины, после чего цикл повторяется снова.

Чем опасно переедание

На первый взгляд кажется, что чревоугодие – не самый сложный вид психологического расстройства. Но проблема усугубляется развитием стойкой депрессии, сахарного диабета, гипертонии, ожирения, заболеваний органов ЖКТ, суставов, щитовидной железы. Кроме того, в несколько раз повышается риск возникновения онкологии.

Как справиться с проблемой

Самостоятельно контролировать аппетит обычно не получается. Ограничения в еде лишь приводят к дополнительному стрессу. На ранней стадии человек составляет список продуктов и блюд, старается следовать рекомендациям диетолога. Но не может справиться с соблазном и снова срывается.

Если невозможно контролировать приступы обжорства и сократить количество потребляемой еды, то нужна помощь психолога или психиатра. Чтобы правильно оценить состояние пациента и подобрать лечение, нужно уточнить уровень холестерина и глюкозы в крови, исключить заболевания, которые приводят к потере контроля над аппетитом. Проводится полноценная диагностика с обследованием органов ЖКТ.

Добиться устойчивых результатов позволяют различные методы психокоррекции. Длительность терапии зависит от тяжести патологии. Как правило, работа с опытным специалистом позволяет избавиться от проблемы в течение года.

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