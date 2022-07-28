Тимофей Гарщин рассказал, почему запястье — неудачное место для тату

Иногда выбрать место для татуировки бывает даже сложнее, чем подобрать подходящий эскиз. Захотите ли вы выставить тату на всеобщее обозрение или сохранить ее только для себя? А вдруг самому надоест видеть ее постоянно? Такими вопросами, как правило, задается каждый желающий набить татуировку. О том, какие места пользуются популярностью и почему, рассказал читателям Pravda.Ru мастер художественной татуировки Тимофей Гарщин.

Топ-5 самых популярных мест для татуировок

Запястья. От фотографий с миниатюрами на запястьях ломится пинтерест, по сей день это один из самых популярных запросов. Но запястье — неудачное место для тату. Из-за специфики кожи на этом месте татуировки почти всегда подплывают или выпадают. Лучше расположить тату чуть выше по руке. Также не стоит располагать тату там, где вы носите часы, из-за постоянного трения качество рисунка может пострадать.

Предплечья. Отличный вариант как для большого, так и миниатюрного рисунка. При желании тату можно показать, а можно легко спрятать под одеждой, если потребуется. Как правило, выбирают внутреннюю часть предплечья, но, по мнению мастера, интереснее и современнее будет смотреться тату на внешней части предплечья, композиционно вписанная в анатомию руки. Такой проект в будущем легко можно продолжить в "рукав", если захочется чего-то большего.

Плечи. Татуировки на плечах чаще всего делают мужчины, однако и для женщины такое решение вполне подходит. Здесь важно не "мельчить" и выбирать рисунок соразмерный части тела. Кстати, правило соразмерности действует для любого места. Не нужно "лепить" маленькую тату прямо посреди плеча, как это делали в начале нулевых. Однако если все же хочется задействовать плечо, а к большому размеру вы не готовы, можно удачно вписать небольшой рисунок на бицепсе, трицепсе или внутренней части плеча.

Ноги и бёдра. Представители сильного пола чаще делают татуировки на передней поверхности бедра, на голени или икрах. У девушек особенно популярны рисунки на передней или боковой части бедра. Здесь так же очень важно не пугаться размера, так как небольшая композиция на бедре рискует визуально его увеличить, тогда как правильно расположенный рисунок способен наоборот подчеркнуть формы.

Рёбра. Очень популярное место, особенно у девушек. Большую часть времени находится под одеждой, но в белье или купальнике выглядит смело и сексуально. Хотя место довольно болезненное, многие девушки предпочитают начинать именно с него. Отлично будут смотреться как миниатюры, так и крупные рисунки, занимающие рёбра целиком. Мастер не рекомендует выбирать рисунки с геометрией или лицами из-за сильного искажения при движении.

Как правило, люди начинают с небольших татуировок, которые легко поместятся на любой части тела. И это хорошее решение, чтобы понять, ваше это вообще или нет.

Однако если в мыслях есть в итоге получить, например, целый "рукав", то мастер рекомендует сразу продумать композицию целиком, а не начинать с "мелочей". Нужно быть готовым, что такой проект растянется на несколько сеансов, но оно того стоит, ведь заранее продуманный и правильно вписанный в анатомию эскиз всегда будет смотреться лучше, чем попытки соединить в рукав разрозненные небольшие татуировки. Так что если присутствуют мысли "начну с маленькой, а дальше посмотрим", подумайте дважды.

В целом татуировка может стать отличным украшением для любой части тела, главное — не забывать о композиции и соразмерности. Выбирайте размер, исходя из размера части и тела, а не из страха начать с большой татуировки или страха перед болью. Боль пройдёт, а тату останется с вами на всю жизнь.

Где татуировку делать больнее всего?

Больнее всего татуировки делать в тех местах, где проходит большое количество нервных окончаний, сосудов и лимфоузлов. К таким частям тела относят все соединительные элементы: локти, колени, фаланги пальцев, а также:

ступни и кисти рук;

ребра и середина груди;

поясница;

живот;

сгибы рук и ног;

плечевой сустав.

Процесс нанесения татуировки можно обезболить. Однако привычные нам таблетки типа аспирина и ибупрофена для этого не подойдут. Можно использовать местные средства — гели и мази для первичной или вторичной анестезии. Но перед их нанесением также необходимо получить консультацию специалиста, так как некоторые из них могут усложнить процесс нанесения и навредить рисунку.

Существуют ли безопасные и небезопасные места?

При выборе хорошего мастера, который соблюдает стерильность и владеет техникой нанесения рисунка, татуировки безопасны на любых частях тела. Разница заключается только в чувствительности кожи и болевых ощущениях, а также в длительности процесса заживления. Заживление на сгибающихся частях тела проходит дольше.

Для вашей безопасности очень важен правильный уход в первые две недели после нанесения рисунка.

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