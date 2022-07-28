Иногда выбрать место для татуировки бывает даже сложнее, чем подобрать подходящий эскиз. Захотите ли вы выставить тату на всеобщее обозрение или сохранить ее только для себя? А вдруг самому надоест видеть ее постоянно? Такими вопросами, как правило, задается каждый желающий набить татуировку. О том, какие места пользуются популярностью и почему, рассказал читателям Pravda.Ru мастер художественной татуировки Тимофей Гарщин.
Топ-5 самых популярных мест для татуировок
Как правило, люди начинают с небольших татуировок, которые легко поместятся на любой части тела. И это хорошее решение, чтобы понять, ваше это вообще или нет.
Однако если в мыслях есть в итоге получить, например, целый "рукав", то мастер рекомендует сразу продумать композицию целиком, а не начинать с "мелочей". Нужно быть готовым, что такой проект растянется на несколько сеансов, но оно того стоит, ведь заранее продуманный и правильно вписанный в анатомию эскиз всегда будет смотреться лучше, чем попытки соединить в рукав разрозненные небольшие татуировки. Так что если присутствуют мысли "начну с маленькой, а дальше посмотрим", подумайте дважды.
В целом татуировка может стать отличным украшением для любой части тела, главное — не забывать о композиции и соразмерности. Выбирайте размер, исходя из размера части и тела, а не из страха начать с большой татуировки или страха перед болью. Боль пройдёт, а тату останется с вами на всю жизнь.
Больнее всего татуировки делать в тех местах, где проходит большое количество нервных окончаний, сосудов и лимфоузлов. К таким частям тела относят все соединительные элементы: локти, колени, фаланги пальцев, а также:
Процесс нанесения татуировки можно обезболить. Однако привычные нам таблетки типа аспирина и ибупрофена для этого не подойдут. Можно использовать местные средства — гели и мази для первичной или вторичной анестезии. Но перед их нанесением также необходимо получить консультацию специалиста, так как некоторые из них могут усложнить процесс нанесения и навредить рисунку.
При выборе хорошего мастера, который соблюдает стерильность и владеет техникой нанесения рисунка, татуировки безопасны на любых частях тела. Разница заключается только в чувствительности кожи и болевых ощущениях, а также в длительности процесса заживления. Заживление на сгибающихся частях тела проходит дольше.
Для вашей безопасности очень важен правильный уход в первые две недели после нанесения рисунка.
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