Врач-гериатр: продолжительность здоровой жизни составляет 63 года

Почему француженка Жанна Кальман, якобы прожившая 122 года, на самом деле не была рекордсменкой; какова ожидаемая продолжительность жизни у человека, почему не стоит стремиться прожить больше 100 лет, и как можно поддержать хорошее здоровье в преклонном возрасте, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой врач-гериатр Валерий Новосёлов.

— Валерий Михайлович, в этом году умерла Канэ Танака из Японии, в 119 лет. Среди долгожителей рекордсменкой стала Жанна Кальман из Франции — 122 года. Можно ли в 120 лет иметь хорошее качество жизни?

— Эти люди родились, когда регистрация была не очень точная, была возможность манипуляции с документами.

Например, чемпионка планеты по продолжительности жизни Жанна Луиза Кальман. Мы провели исследование, и выяснилось, что это два человека. В 1934 году умирает Жанна. Далее её дочка Ивонн начинает жить по её документам.

Это подтверждено сотней косвенных фактов. Жанна уничтожила почти весь свой архив. То есть, с 1930-х годов, когда ей выдали паспорт, где указаны её рост, цвет волос и глаз и до появления её в доме престарелых в 1985 году в возрасте 110 лет, она на 50 лет исчезает из публичного поля. Затем появляется человек такого же роста. Но все бабушки к 100 годам теряют хотя бы 10 см. Значит, это человек более высокого роста. Дело в том, что рекорд Жанны Кальман подтверждён только на основании переписей. Не думайте, что переписи во Франции проходят иначе, чем у нас.

— Но есть люди, которые живут больше 100 лет?

— Эти люди в плохом качестве: деменция почти 100%, переломы, пролежни. Среди них мало тех, кто может радоваться жизни. Сегодня только люди с низкой социальной ответственностью говорят, что можно жить до 150 лет. Они почему-то решили, что будут жить молодыми. Мы же живём дольше, в основном, за счёт периода старости.

В России каждый 17-й — это старик. У нас более 8 миллионов людей старше 75 лет. Ожидаемая продолжительность жизни на 2019 год у мужчин была 68 лет, а у женщин — 78 лет.

Проблема ещё и в том, что к 60 годам у нас больше заболеваний, чем у наших ровесников из Центральной Европы. У нас продолжительность здоровой жизни очень низкая, мы пока стремимся к 63 годам.

Да, многие к 60 годам уже инвалиды, но огромное количество 60-летних, которых со спины не отличить от 30-летних. Они в хорошем состоянии:

интеллектуальном,

физическом.

Ясно, что они будут жить дольше.

Кроме того, есть феномен бабушки. Женщины приходят в нефертильное состояние и свои усилия направляют на внуков, это для эволюции полезно. Поэтому женщины живут дольше, чем мужчины.

Если Жанна Луиза Кальман — это псевдорекорд, то Канэ Танака в 119 лет, похоже, рекордсмен. Мужчины живут лет на 5 меньше, и потолок для мужчины сегодня (но только японского) — 114 лет.

— Что вы, как гериатр, можете посоветовать?

— Надо оценивать реально свои возможности. Мне 60 лет. Значит, по таблицам дожития мне остаётся ещё 16 лет жизни. Должно быть оформлено завещание, чтобы не было потом ссор в семье. Человек должен понимать, что жизнь конечна. Но ведь жизнь дана для радости. Кстати, для русских людей длина жизни — это не самый важный показатель.

Для долголетия важны: высшее образование, отсутствие вредных привычек, соответствующая возрасту двигательная активность, питание без маргинальных диет, когнитивный тренинг.