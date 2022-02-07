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Автор Маргарита Кичерова

Медик: головные боли могут быть физическими галлюцинациями

Здоровье » Здоровье и профилактика

Какие причины могут вызывать приступы мигрени, является мигрень соматическим или психосоматическим заболеванием, а также о том, какой подход наиболее эффективен при лечении психосоматических расстройств, рассказал Pravda.Ru кандидат медицинских наук Анатолий Северный.

Медик: головные боли могут быть физическими галлюцинациями

Психосоматика в основе болей

— Анатолий, люди часто жалуются на головные боли. Причины их могут быть разными: как простуда, так и заболевания внутренних органов, позвоночника. Но есть ещё боли в результате стрессов, эмоциональных переживаний, напряжённой умственной работы. Что такое психосоматические головные боли?

— Психосоматические расстройства — это расстройства телесные, физические, которые возникают из-за психических нарушений, сдвигов. Эти соматические физические симптомы выступают ширмою, маской. Мы говорим о маскированных расстройствах.

— Это реальные головные боли, которые возникают из-за выдуманной причины?

— Это не выдуманное, а реальное расстройство. Но это расстройство психическое. Но оно проявляется через физические симптомы.

Например, есть "медвежья болезнь", диарея от испуга. Но это самый примитивный пример. На самом деле есть масса различных причин, в том числе психических. Есть причины, о которых вы сказали:

  • стресс,
  • невротические расстройства,
  • утомление,
  • астения.

А есть эмоциональные психические нарушения: депрессии и более тяжёлые психические расстройства, которые проявляют себя через соматические, физические симптомы, в том числе через то, что люди называют головной болью.

Целый ряд депрессий может проявляться в первую очередь ощущениями, которые описываются больными как головная боль.

Это особые ощущения, которые трудно описываются и самими больными. Но характер этих ощущений известен психиатрам. Они понимают, с чем связаны такие ощущения.

— Как понять, что у тебя именно соматическая головная боль?

— Пойти к неврологу, и он скажет, какая это боль — соматическая или не соматическая. Не надо заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вас что-то беспокоит, надо обращаться к специалистам.

— Мигрень — это соматическая или органическая головная боль?

— Мигрень — это функциональное сосудистое расстройство. Нарушение сосудов как раз на грани соматического и психосоматического.

— Какие чувства могут стоять за мигренью? Например, гнев?

— Это может быть что угодно. Например, метеозависимость, перепады настроения, особая сезонная зависимость, биологические циклы организма (сезонные, суточные). Могут быть самые разные причины, и они проявляются так называемой гемикранией, или мигренозными головными болями. Но часто происходит диагностическая ошибка. Диагностируют как мигрень психосоматическое расстройство, когда это не настоящая мигрень, а проявление психических нарушений через болевое ощущение.

Обращайтесь к специалистам

— Чем лечить?

— Это зависит от того, что лежит в основе психосоматического или, точнее, психовегетативного расстройства. Если это депрессия, соответственно, надо лечить антидепрессантами. Если это невротическое расстройство, то лечить психотерапией и определённым набором препаратов.

Вообще психосоматические расстройства наиболее целесообразно лечить сочетанием психотерапии и лекарственной терапии.

— Как понять, что у тебя психосоматические головные боли и нужно обратиться к специалисту?

— Когда болит голова, вы идёте к неврологу. Если это квалифицированный опытный невролог, то он понимает, что ощущения, на которые жалуется больной, не связаны с неврологическим заболеванием, и он порекомендует обратиться к психотерапевту или к психиатру. Но, к сожалению, в последние десятилетия идёт активная борьба за пациентов, связанная с экономическими факторами.

Поэтому большинство неврологов пытается лечить расстройства, которые в международной классификации заболеваний относятся к разделу психических расстройств. Неврологи пытаются их лечить, чтобы не упустить пациента, хотя не обладают достаточной квалификацией.

— Пример психических расстройств, которые встречаются в реальной жизни?

— Наиболее часто встречаются различные депрессивные расстройства. Целый ряд депрессий может проявляться такими физическими симптомами, которые больные называют головной болью. Астенические расстройства, то есть расстройства, связанные с выраженным утомлением, истощением, допустим, после перенесённых заболеваний. Например, после:

  • коронавируса,
  • гриппа.

Постинфекционная астения тоже может сопровождаться головными болями.

Есть ощущения, которые больные называют головной болью, связанные с выраженным тяжёлым психическим заболеванием. И эти ощущения, по сути, являются физическими галлюцинациями, обманами восприятия. Их надо лечить уже психиатру. Тревожные расстройства тоже часто проявляются через головные боли.

— Ощущение тревоги, внутреннего напряжения часто сопровождает людей в реальном мире?

— Они часто сопровождаются ощущениями, которые больные называют болью. У них просто нет другой лексики. Но специалисты могут их уже дифференцировать и называть тем, что они есть на самом деле.

— Если есть головная боль неопределённого генеза, человеку стоит обратиться к психотерапевту?

— Да, к неврологу, психотерапевту или психиатру.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы маргарита кичерова
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