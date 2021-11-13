Новое исследование: найдены группы людей, для которых COVID-19 смертелен

Большинство людей с COVID-19 не попадают даже в стационар, но некоторые больные переносят заболевание в очень тяжёлой форме. Уже во время первой волны стало ясно, что представители этнических меньшинств с большей вероятностью умирают от коронавирусной инфекции, чем белые люди.

Африканец

Цветные под прицелом "короны"

Отчасти это обусловлено социально-экономическими факторами. Например, представители этнических меньшинств в Великобритании проживают в более густонаселенных районах по сравнению с местным населением. С большей долей вероятности они живут в больших семьях, где есть представители старших поколений, которые более подвержены риску заражения, чем молодые члены семьи. Шанс заполучить "корону" возрастает для сотрудников медицинских учреждений и домов престарелых. Там довольно много "цветного" персонала среди подсобных служащих.

Согласно опубликованному в майском номере специализированного издания The Lancet исследованию, риски госпитализации, потребности в интенсивной терапии или летальный исход из-за COVID-19 во время первой волны пандемии в Великобритании оказался выше для азиатов, негров и смешанных этнических групп по сравнению с белокожими.

Во время второй волны риск среди чернокожих и смешанных этнических групп снизился, но для выходцев из Южной Азии, наоборот — резко повысился. Для них шанс угодить в больницу или умереть от новой напасти по сравнению с белыми людьми и другими этническими меньшинствами оказался несравненно выше.

Чем можно объяснить такую разницу? Может ли быть, что гены, принадлежащие определённым этническим меньшинствам, подвергают их более высокому риску тяжёлой формы ковида?

Две группы риска

Первые генетические исследования прошлого года показали, что действительно существуют генетические различия, которые приводят к более высокому риску заболевания тяжёлой формой COVID-19. Изучив гены тысяч пациентов, иммунологи выделили две группы:

LZTFL1,

SLC6A20.

Какой из этих двух генов увеличивает риск заболевания более тяжёлой формой COVID? Новое исследование, опубликованное в Nature Genetics, отвечает.

Коронавирус

Исследователи из Оксфордского университета констатировали, что именно LZTFL1 участвует в заболевании более высокой степени тяжести, а не SLC6A20. Полностью 60% людей южноазиатского происхождения несут версию гена повышенного риска по сравнению с 15% среди белых людей и только 2% людей африканского или афро-карибского происхождения.

Кроме того, этот ген очень активен в выстилающих дыхательные пути и лёгкие клеточном слое. Этот слой клеток, называемый респираторным эпителием, согревает и очищает воздух, прежде чем он достигнет лёгких, где кислород всасывается в кровь. Он действует как барьер между воздухом, поступающим в дыхательную систему, и внутренними тканями тела и необходим для правильного дыхания.

Белки для белых?

Исследование показало, что вариант гена с высоким риском снижает способность клеток лёгких восстанавливать повреждённые ткани и заменять потерянные клетки, что может потребоваться для преодоления тяжёлого заболевания. Этот вариант также заставляет клетки иметь больше копий двух белков (ACE2 и TMPRSS2), которые позволяют вирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки и заражать их. Это означает, что люди, которые несут вариант гена высокого риска, скорее всего, в конечном итоге будут иметь больше инфицированных клеток, меньшую способность к заживлению и, следовательно, более серьёзные последствия для своего здоровья.

Учёные пока лишены данных о роли гена в странах Южной Азии, где он может быть носителем для гораздо большего числа людей, или о том, что это может означать для усилий по борьбе с пандемией в том регионе.

Результаты этого исследования однозначно свидетельствуют, что некоторые этнические группы, как жители Южной Азии, более подвержены риску более серьёзных заболеваний и осложнениям, связанным с коронавирусной инфекцией.

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