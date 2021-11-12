Эндокринолог: риск смерти от COVID-19 утраивается при наличии диабета

Наличие сахарного диабета увеличивает втрое риск смерти при заражении коронавирусом, сообщила врач-эндокринолог Ольга Сазонова.

"Врачи, столкнувшись с этой проблемой, хорошо понимают последствия развития коронавирусной инфекции у пациентов с диабетом… такие больные в три раза чаще могут просто умереть от этого заболевания", — цитирует медика ТАСС.

По словам Сазоновой, течение COVID-19 у страдающих диабетом отличается непредсказуемостью, особенно в случае с "дельта"-штаммом, при заражении которым пик развития заболевания сдвигается.

Эндокринолог отметила, что у диабетиков с ожирением при коронавирусе велик риск сильных нарушений углеводного обмена, что делает течение заболевания более тяжёлым.

Ранее директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Наталья Мокрышева сообщила, что сахарный диабет повышает риск заражения COVID-19 в десять раз. По словам специалиста, диабетиков, заболевших коронавирусом, госпитализируют в три-четыре раза чаще, чем тех, у кого нет этой эндокринной патологии.

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