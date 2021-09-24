EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Верховная Рада "прокатила" Зеленского с Оскаром
Голикова: пенсия по старости составит 18 521 рубль в 2022 году
Нетрезвого Кейджа выпроводили из заведения общепита
Актер Владимир Машков не попал в Госдуму
В Подмосковье мужчина хотел ограбить цирковую династию, но ему дали отпор
Регина Тодоренко записала двухлетнего сына в спортивную секцию
Задержанного экс-вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57 млн рублей
Почему ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости?
Турция захотела "иных" проявлений солидарности РФ в Сирии

Десятикратное повышение риска COVID-19 при диабете зафиксировали учёные и врачи

Здоровье

Наличие сахарного диабета повышает риск заражения коронавирусом в 10 раз, сообщила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Наталья Мокрышева.

Десятикратное повышение риска COVID-19 при диабете зафиксировали учёные и врачи

"Как показывают научные исследования и клинический опыт, вероятность заражения SARS-Cov-2 у пациентов с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей, не имеющих такого заболевания", — цитирует заявление руководителя центра ТАСС.

Наталья Мокрышева рассказала, что людей с сахарным диабетом первого и второго типа в случае их заражения COVID-19 госпитализируют в три-четыре раза чаще, чем тех, у кого нет этой эндокринной патологии.

"Практически каждый третий положительно инфицированный имеет сахарный диабет или страдает ожирением", — отметила директор НМИЦ.

Она рассказала, что у диабетиков коронавирусная инфекция чаще протекает с осложнениями. Кроме того, высока вероятность неблагоприятного исхода заболевания.

По словам Натальи Мокрышевой, "великим благом" для людей с эндокринными заболеваниями является вакцинация от коронавируса.

"Если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность проведения данной процедуры", — подчеркнула руководитель центра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Актер Владимир Машков не попал в Госдуму
В Подмосковье мужчина хотел ограбить цирковую династию, но ему дали отпор
Регина Тодоренко записала двухлетнего сына в спортивную секцию
Задержанного экс-вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57 млн рублей
Микробы, которые не боятся мороза и прекрасно живут в холодильнике
Почему ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости?
"Водородный скачок" в России осуществят энтузиасты
Турция захотела "иных" проявлений солидарности РФ в Сирии
Оговорка по Фрейду: Запашный опубликовал "палевное" признание депутата
Из-за преемника-2024 начнется война чиновников и элит
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Усам Оздемиров "Водородный скачок" в России осуществят энтузиасты Усам Оздемиров Ирина Гусакова Восемь продуктов, которые изгоняют паразитов Ирина Гусакова Игорь Буккер Уход "вечного" канцлера: пять главных ошибок Меркель за 16 лет правления Германией Игорь Буккер
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Школьники из США потребовали вернуть рабство
Происшествия
Школьники из США потребовали вернуть рабство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников