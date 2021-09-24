Наличие сахарного диабета повышает риск заражения коронавирусом в 10 раз, сообщила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Наталья Мокрышева.
"Как показывают научные исследования и клинический опыт, вероятность заражения SARS-Cov-2 у пациентов с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей, не имеющих такого заболевания", — цитирует заявление руководителя центра ТАСС.
Наталья Мокрышева рассказала, что людей с сахарным диабетом первого и второго типа в случае их заражения COVID-19 госпитализируют в три-четыре раза чаще, чем тех, у кого нет этой эндокринной патологии.
"Практически каждый третий положительно инфицированный имеет сахарный диабет или страдает ожирением", — отметила директор НМИЦ.
Она рассказала, что у диабетиков коронавирусная инфекция чаще протекает с осложнениями. Кроме того, высока вероятность неблагоприятного исхода заболевания.
По словам Натальи Мокрышевой, "великим благом" для людей с эндокринными заболеваниями является вакцинация от коронавируса.
"Если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность проведения данной процедуры", — подчеркнула руководитель центра.
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