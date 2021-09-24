Максимум с начала пандемии: 828 смертей от COVID-19 зафиксировали за сутки в РФ

828 случаев смерти от COVID-19 зарегистрировано за сутки в России, сообщил 24 сентября оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Суточное количество летальных исходов от коронавируса стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум зафиксировали 26 августа. Тогда в РФ за сутки скончались 820 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в России умерли от коронавирусной инфекции уже 202273 человека.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в РФ зарегистрировали 7376374 случая заражения COVID-19, за последние сутки — 21379. Выздоровели свыше 6,5 млн заболевших коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом осенью 2021 года.

По словам руководителя ведомства, в осенний период в России ежегодно регистрируют увеличение числа случаев заражения вирусными инфекциями.

22 сентября Анна Попова заявила об интенсивном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в 36 регионах России.

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