Флеболог: при острых инфекционных заболеваниях страдают сосуды

Какие органы страдают от коронавирусной инфекции в первую очередь, действительно ли при COVID-19 повышается риск тромбозов и почему нельзя принимать препараты-антикоагулянты самостоятельно, рассказал Pravda.Ru сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Сосуды под прицелом

— Сергей, в авторитетном медицинском журнале Circulation Research появилась статья о том, что коронавирусная инфекция сказывается на сосудах. Ваше мнение?

— Конечно, статья информативная. Но сказать, что это сенсация, которая переворачивает всё с ног на голову, нельзя.

Сосудистые поражения при любых острых инфекционных, воспалительных заболеваниях — известный факт.

Это универсальный механизм ответа организма на инфекцию, особенно протекающую настолько остро, как коронавирусная инфекция. Врачи в стационарах, реанимациях хорошо знакомы с таким патологическим механизмом, при котором уже не вирус, не инфекция повреждает сосудистое русло, а собственный организм за счёт циркулирующих антител. Из-за циркулирующих субстанций острого воспаления идёт острое повреждение сосудистого русла.

— А в связи с появлением "дельты" и других разновидностей какие-то новые особенности выясняются?

— Таких данных, скорее всего, нет. Что касается "дельты", насколько я знаю, есть особенности — это более молодая категория пациентов, у которых протекает заболевание в такой же острой форме.

Но сказать, что преимущественно поражается сосудистое русло, нельзя. Это респираторная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём, проникает в организм и вызывает острую, избыточную реакцию. Но это особенность коронавирусной инфекции, с которой мы все уже в той или иной степени хорошо знакомы.

Широко обсуждать именно этот механизм повреждающего действия коронавирусной инфекции, видимо, смысла нет. Потому что с такими пациентами столкнутся только врачи в отделениях реанимации, специализированных центрах, когда заболевание протекает в особо тяжёлой форме, системная воспалительная реакция выходит на первый план и идёт уже непосредственно поражение сосудистого русла. Поэтому обычным людям гораздо важнее обсуждать:

профилактику заболевания,

необходимость вакцинации.

Им не стоит акцентировать внимание на проблемах с сосудами.

Опасность самолечения

— Ревакцинация, вакцинация способны уберечь сосуды?

— Если ревакцинация, вовремя проведённая с соответствующим охватом населения, убережёт вас от инфекции, то, конечно, и ваши сосуды останутся в сохранном виде. Особую осторожность следует проявлять пациентам с сопутствующими заболеваниями. Мы хорошо знаем, что тяжелее переносят коронавирусную инфекцию пациенты:

с сахарным диабетом,

ожирением,

сердечной недостаточностью.

При любых вирусных инфекциях, пневмониях риск тромбозов повышен.

Что касается коронавируса, то здесь данные подсчитаны совершенно чётко: увеличивается риск венозных тромбозов. Это те самые тромбы, которых мы все боимся, о которых так много говорят. Плюс повышается риск инфаркта и инсульта. Это уже артериальные тромбозы, то есть закупорка артерий сердца, артерий, кровоснабжающих мозг.

Поэтому в схемы лечения обязательно входят препараты-антикоагулянты. Но это не какие-то витамины, их нельзя принимать самостоятельно.

Если сдали ПЦР-тест, кроме насморка ничего нет, не надо пить пачками эти препараты. Это может быть опасно. Несмотря на то, что они в таблетированной форме, это очень мощные, современные препараты. И мы можем получить обратный эффект — столкнуться с кровотечением. Допустим, у пациента, помимо того, что он сдал ПЦР-тест, есть эрозивный гастрит или хроническая язва, тогда мы можем получить кровотечение, с которым справиться будет очень трудно. Врачи, которые сталкиваются с такими пациентами, говорят, что лучше бы этот пациент с тромбозом к нам поступил. Поэтому такие препараты самостоятельно ни в коем случае вы не принимаете.

— Вообще самолечение часто наносит колоссальный вред.

— Да. Сейчас рекомендации основываются на больших данных. Мы можем оценить потенциальную пользу и потенциальный риск. Всех пациентов мы делим на категории. Есть специальные шкалы: пациенты высокого, среднего, низкого риска. По специально разработанной шкале будет понятно, кому нужно давать антикоагулянты в лечебных дозировках, кому — в профилактических. А если девушка 23 лет сдала ПЦР-тест положительный и плохо чувствует запахи, мы, кроме пеших прогулок, больше ничего рекомендовать не будем. Потому что риск от приёма препарата будет выше, чем потенциальная польза.