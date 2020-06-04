Флеболог рассказал о симптомах тромбообразования

Тромб — очень опасное явление, так как, образуясь внутри сосуда, он постепенно перекрывает поток крови, поэтому внутренние органы человека, в том числе и мозг, не получают достаточное количество кислорода и других необходимых веществ. Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Альбицкий рассказал о симптомах, которые могут указывать на образование тромбов.

"Во-первых, это внезапно возникающие боли распирающего характера, отек в голени. В большинстве случаев эти боли возникают внезапно. Затем из-за болезненности становится трудно двигаться. Если высокий тромбоз, большая вена тромбирована, глубокая, то отекает вся нога. Если мелкие вены, то отекает голень. Основные — боль, отек, может гиперемия появляться при поверхностных венах, если присоединяется покраснение. При осложнениях, когда возникает осложнение тромба глубоких вен — это тромбоэмболия легочных артерий — могут быть кашель и одышка", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза.