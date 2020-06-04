Тромб — очень опасное явление, так как, образуясь внутри сосуда, он постепенно перекрывает поток крови, поэтому внутренние органы человека, в том числе и мозг, не получают достаточное количество кислорода и других необходимых веществ. Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Альбицкий рассказал о симптомах, которые могут указывать на образование тромбов.
"Во-первых, это внезапно возникающие боли распирающего характера, отек в голени.
В большинстве случаев эти боли возникают внезапно. Затем из-за болезненности становится трудно двигаться.
Если высокий тромбоз, большая вена тромбирована, глубокая, то отекает вся нога. Если мелкие вены, то отекает голень. Основные — боль, отек, может гиперемия появляться при поверхностных венах, если присоединяется покраснение.
При осложнениях, когда возникает осложнение тромба глубоких вен — это тромбоэмболия легочных артерий — могут быть кашель и одышка", — заключил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза.
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