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Автор Ирина Гусакова

В чём польза сала и сколько его можно съесть

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Одни не могут без него жить, другие же вздрагивают только от одной мысли об этом высококалорийном продукте. Сало — неоднозначная закуска. Китайцы вовсе не понимают, как русские могут есть сырую свинину. Однако польза сала всё же очевидна.

Сало как сало. Вред и польза знаменитого продукта

Периодически разные диетологи приводят свои аргументы в пользу сала. Известно, что сало

  • помогает бороться с онкологией,
  • выводит токсины из организма,
  • влияет на образование гормонов,
  • обладает желчегонными свойствами,
  • а также участвует в омоложении.

Некоторые диетологи считают, что сало полезно при лечении кашля.

В составе сала есть

  • витамины А, D, Е,
  • ретинол,
  • токоферол,
  • а также медь,
  • железо,
  • фосфор,
  • селен,
  • калий,
  • кальций,
  • магний,
  • марганец,
  • цинк.

В чём польза этого суперфуда?

Врач-диетолог Елена Соломатина согласна, что сало — это суперфуд, но употреблять его можно только не более 30 граммов в день, иначе продукт превращается в яд. Сало содержит арахидоновую кислоту, которая борется с воспалениями, выступающими как триггер для очень многих негативных процессов в организме. Если страдает сердечно-сосудистая система, то нарушается кровообращение, в кровь меньше поступает кислорода. Обменные процессы затормаживаются. И, соответственно, дальше по цепочке начинают страдать органы желудочно-кишечного тракта.

Жиры участвуют в выделении желчи, то есть в производстве желчных кислот. Желчь, в свою очередь, эмульгирует жир. Если будет плохо вырабатываться желчь, жиры не будут нормально эмульгироваться, то есть посылаться в организм в нужные места, значит, они не будут и выводиться. Сало также, действительно, помогает при лечении простуды, поскольку сурфактант, который покрывает альвеолы, — это жир.

"В сале не так много холестерина. И он скомпенсирован лецитином, который не даёт откладываться "плохому" холестерину на стенках сосудов. Чтобы у нас нормально работала печень, которая производит холестерин, должен нормально функционировать и желчный пузырь. Но как только мы увеличиваем количество сала, весь этот баланс рушится. Вместо сала можно небольшое количество сливочного масла — маленький кубик. Хотите — на цельнозерновой хлеб, хотите — в кашу", — пояснила Елена Соломатина в интервью Pravda.Ru.

Сало

Как правильно есть сало?

Притча о том, как цыган ел сало

Он брал большой кусок хлеба, клал на краешек сало, а потом съедал хлеб, а сало двигал носом.

По мнению диетолога, именно так и надо есть сало.

Елена Соломатина пояснила, что сало надо есть с луком, чесноком или зеленью. Даже если возникнут излишки нехорошего холестерина, то всё будет выведено, скомпенсировано клетчаткой. Также сало желательно есть утром.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сало, чеснок и хлеб для полёта
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы елена соломатина
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