В чём польза сала и сколько его можно съесть

Одни не могут без него жить, другие же вздрагивают только от одной мысли об этом высококалорийном продукте. Сало — неоднозначная закуска. Китайцы вовсе не понимают, как русские могут есть сырую свинину. Однако польза сала всё же очевидна.

Периодически разные диетологи приводят свои аргументы в пользу сала. Известно, что сало

помогает бороться с онкологией,

выводит токсины из организма,

влияет на образование гормонов,

обладает желчегонными свойствами,

а также участвует в омоложении.

Некоторые диетологи считают, что сало полезно при лечении кашля.

В составе сала есть

витамины А, D, Е,

ретинол,

токоферол,

а также медь,

железо,

фосфор,

селен,

калий,

кальций,

магний,

марганец,

цинк.

В чём польза этого суперфуда?

Врач-диетолог Елена Соломатина согласна, что сало — это суперфуд, но употреблять его можно только не более 30 граммов в день, иначе продукт превращается в яд. Сало содержит арахидоновую кислоту, которая борется с воспалениями, выступающими как триггер для очень многих негативных процессов в организме. Если страдает сердечно-сосудистая система, то нарушается кровообращение, в кровь меньше поступает кислорода. Обменные процессы затормаживаются. И, соответственно, дальше по цепочке начинают страдать органы желудочно-кишечного тракта.

Жиры участвуют в выделении желчи, то есть в производстве желчных кислот. Желчь, в свою очередь, эмульгирует жир. Если будет плохо вырабатываться желчь, жиры не будут нормально эмульгироваться, то есть посылаться в организм в нужные места, значит, они не будут и выводиться. Сало также, действительно, помогает при лечении простуды, поскольку сурфактант, который покрывает альвеолы, — это жир.

"В сале не так много холестерина. И он скомпенсирован лецитином, который не даёт откладываться "плохому" холестерину на стенках сосудов. Чтобы у нас нормально работала печень, которая производит холестерин, должен нормально функционировать и желчный пузырь. Но как только мы увеличиваем количество сала, весь этот баланс рушится. Вместо сала можно небольшое количество сливочного масла — маленький кубик. Хотите — на цельнозерновой хлеб, хотите — в кашу", — пояснила Елена Соломатина в интервью Pravda.Ru.

Как правильно есть сало?

Притча о том, как цыган ел сало Он брал большой кусок хлеба, клал на краешек сало, а потом съедал хлеб, а сало двигал носом. По мнению диетолога, именно так и надо есть сало.



Елена Соломатина пояснила, что сало надо есть с луком, чесноком или зеленью. Даже если возникнут излишки нехорошего холестерина, то всё будет выведено, скомпенсировано клетчаткой. Также сало желательно есть утром.

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