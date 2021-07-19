Гастроэнтеролог Никита Харлов: новая печень вырастает за 6-9 месяцев

Какие симптомы свидетельствуют о неполадках с печенью, какие заболевания печени встречаются чаще всего и можно ли их вылечить, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Тревожные сигналы

— Никита, какие симптомы могут свидетельствовать о том, что у человека неполадки с печенью?

— Самое распространенное заболевание печени — это неалкогольная жировая болезнь печени. Она нарабатывается у многих людей, у кого есть лишний вес, кто много ест, особенно сладкого, фрукты. На втором месте поставим алкогольную жировую болезнь печени, алкогольный гепатит. Он чаще всего у тех, кто злоупотребляет алкоголем длительно, в серьезных порциях. Дальше идут вирусные заболевания печени — это гепатит А, которым, по сути, человек один раз в жизни болеет, и потом он его не тревожит. И конечно, все остальные виды гепатитов: В, С, D, E, которые довольно тяжело лечатся. Каждый год гепатология делает в этом плане огромные шаги, то есть, гепатит В, гепатит С уже можно вылечить.

Еще можно сюда отнести болезни жёлчных протоков, жёлчного пузыря. Потому что это единая система. У многих людей наряду с образованием неалкогольной болезни печени, когда печень пропитана жиром, также еще образуются камушки в жёлчном пузыре или протоках.

— На какие симптомы обратить внимание?

— Первый симптом — это боль в правом подреберье.

Она может быть пульсирующая, раздирающая, отдавать в спину. Это означает, что капсула печени напряжена, либо это означает, что в желчном пузыре уже находится взвесь или камешки, которые не могут пройти дальше.

Следующий признак: если мы будем печень трогать, пальпировать, то она будет выступать ниже правого реберного края, и при пальпации легко подавили, уже будет больно. В норме она не должна болеть.

Следующий признак — может измениться цвет кала, кал может стать белого, практически бесцветного цвета.

Это означает, что есть застой в печени, жёлчном пузыре, который не дает жёлчи выйти, а когда жёлчь выходит, она окрашивает каловые массы в нужный нам цвет.

Следующий признак — это желтуха.

То есть могут пожелтеть белки глаз. Потом немножко желтеют ладони и вся кожа может пожелтеть. Это признак застоя, но и также уже некоторого разрушения печени.

Дальше из таких признаков серьезных — лихорадка.

Если это далеко зашедший процесс, у человека поднимается температура, наблюдается мощная интоксикация. И тут идентифицировать можно, только проведя диагностические тесты. Взять ферменты печени, функциональные пробы крови, посмотреть УЗИ.

Из распространенных признаков того, что печень перегружена либо находится в токсическом состоянии, — это высыпания на коже.

Они могут быть самого разного толка, но чаще всего это точки размером с половину однокопеечной монеты (такая была когда-то монетка), они красного цвета, редко чешутся. Чаще всего они находятся на животе, но иногда могут подниматься и выше, и даже на лицо попадать.

— COVID-19 в основном с легкими связан, а есть сведения, как он влияет на печень?

— Конечно же, он влияет негативно. Потому что когда этот вирус приходит в организм, вся работа иммунной системы уходит на него, она отвлекается от основных обязанностей.

Поэтому если у человека есть предшествующие заболевания печени: гепатит, неалкогольная или алкогольная жировая болезнь печени, холецистит, камни в жёлчном пузыре, то все это мгновенно обостряется. Все тонкие места, которые у человека были, во время COVID-19 могут обостриться, если человеку не повезет.

Самовосстанавливающийся орган

— Как можно лечить заболевания печени?

— Нам повезло, что печень — это единственный орган в нашем теле, который может сам себя восстановить, вырастет новая печень. За 6-9 месяцев, максимум два года. Это время нужно печени, чтобы вырастить обратно поврежденную ткань. То есть наша задача — прекратить повреждать ее чем бы то ни было. Если мы берем самую частую — неалкогольная жировая болезнь печени — это когда печень пропитана жиром, как печень гуся, фуагра. Мы тоже можем такими стать. Это лечится изменением образа жизни, без серьезных медикаментов.

Нужно наладить нормальное питание, добавить физической активности, которая в радость, не в перенапряг, и делать это на протяжении всего этого периода, от полугода и далее.

— А овсянку пить, еще какие-то средства народные?

— Если человек хочет и верит, то у него сработает эффект плацебо. А тем, для кого не срабатывает эффект плацебо, я скажу, что эти методы не имеют никакого отношения к печени. Ну, выпьем мы этот кисель, овсянку, она же, как любая другая каша, любой другой крахмал, переварится в пищеварительном тракте, и в кровь уже поступят углеводы из нее. Она только поднимет сахар в крови, на печень это никак не повлияет.

— Средства, которые в аптеках предлагают. Доктор Мясников, говорил, они на практике не оказывают такого влияния.

— По большей части в аптеках представлены БАДы всякие растительные. У них нет достаточной доказательной базы, это как бабушка травками полечит — может быть, это и работает, но никто не знает до конца, точно это или нет.

Из препаратов, которые в аптеке, есть несколько рабочих наименований, которые мы используем, когда печень не справляется абсолютно. Это препараты аминокислот, немного измененных химически по структуре, типа производные:

орнитина,

метионина.

Они по-другому называются, я не буду называть, чтобы не было рекламы. И некоторые антидоты — это вещества, которые мы используем, когда человек в интоксикации. Они используются и инъекционно, и люди некоторые пьют их, потому что продается ампула, вскрывают, пьют — тоже рабочий вариант, если нет возможности поставить инъекцию. Но при показаниях, когда мы знаем, что у печени не все в порядке и сама она организм не вытянет из этой проблемы, мы можем ей помочь. А во всех остальных случаях, когда человек ни на что не жалуется и решил вдруг что-то сделать, эти препараты не окажут никакого действия.