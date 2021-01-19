ИноСМИ замалчивают смерти от вакцины Pfizer и BioNTech

Западные СМИ не рвутся писать о том, что вакцина от американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech стала причиной гибели десятков человек в Европе.

Но факты — вещь упрямая. 4 января в Норвегии скончались 23 пожилых человека, которых привили. По данным фармацевтического агентства страны, эти смерти связаны с побочными эффектами.

Ранее стало известно о гибели 10 человек в Германии, которые также привились вакциной Pfizer. Франция сообщила о смерти одного человека после вакцинации.

Как пишут журналисты "Жэньминь жибао" (Китай), власти европейских стран эту информацию попросту не афишируют.

Та же Норвегия уже заявила, что, "очевидно, вакцина неопасна", необходимо лишь обновить рекомендации по вакцинации пожилых людей. Разумеется, подход СМИ к освещению этих проблем кардинально отличается от их же спекуляции по поводу "ненадежных" вакцин из Китая и других стран.

Вакцина, созданная американской Pfizer и немецкой BioNTech, в настоящее время является наиболее широко одобренной в западном мире, хотя, по мнению экспертов, она не лучше российских вакцин.

"Было бы разумнее придать максимум значения и огласки этим инцидентам, однако Запад предпочитает не придавать этому особого значения", — считают медики.

Издание "Хуаньцю шибао" также отмечает, что из-за сравнительно небольшого количества случаев очень сложно оценивать, насколько смерть людей связана с вакциной. Но эффективность не должна быть единственным показателем при использовании вакцины, необходимо также уделять внимание безопасности и побочным эффектам.

Случай в Норвегии показал необходимость этого. 27 декабря Фармацевтическое агентство страны согласилось на прививку постояльцев домов престарелых. По данным анонимного эксперта, появляется всё больше смертельных случаев и серьёзных побочных реакций на вакцину Pfizer.

По информации, опубликованной на сайте новостей "Сянган 01", на самом деле, многочисленные разработчики вакцин по всему миру не раскрывают всех данных.

Вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, несмотря на 95%-ную эффективность, также вызывает некоторые сомнения. В телеграм-канале "АДЕКВАТ" по этому поводу высказали мнение, что предвзятость в этом вопросе зашкалила с самого начала.

"Представьте себе одну смерть от "Спутника" через часы или первые дни после вакцинации. Представьте две. Представьте три. Представьте больше. Представьте восторженный хор светлых людей и цивилизованных медиа по обе стороны границы в каждом из этих сценариев. Никаким веществам такого восторга породить не дано, это было бы сугубо эндогенное. Но Pfizer — это другое. Понимать надо", — отмечает эксперт.

Напомним, не так давно в США врач умер через несколько дней после прививки Pfizer. 18 декабря он получил вакцину, а уже через три дня умер от острой нехватки тромбоцитов. 3 января он умер от кровоизлияния в мозг, пишут журналисты RT.

"Стоит добавить, что ранее два человека скончались в Норвегии, один — в Португалии. Смертельные случаи после применения вакцины Pfizer были зафиксированы также в Швейцарии и Израиле. Но говорить об этом никто не собирается", — заключают специалисты.