Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Александр Шторм

ИноСМИ замалчивают смерти от вакцины Pfizer и BioNTech

Здоровье

Западные СМИ не рвутся писать о том, что вакцина от американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech стала причиной гибели десятков человек в Европе.

ИноСМИ замалчивают смерти от вакцины Pfizer и BioNTech

Но факты — вещь упрямая. 4 января в Норвегии скончались 23 пожилых человека, которых привили. По данным фармацевтического агентства страны, эти смерти связаны с побочными эффектами.

Ранее стало известно о гибели 10 человек в Германии, которые также привились вакциной Pfizer. Франция сообщила о смерти одного человека после вакцинации.

Как пишут журналисты "Жэньминь жибао" (Китай), власти европейских стран эту информацию попросту не афишируют.

Та же Норвегия уже заявила, что, "очевидно, вакцина неопасна", необходимо лишь обновить рекомендации по вакцинации пожилых людей. Разумеется, подход СМИ к освещению этих проблем кардинально отличается от их же спекуляции по поводу "ненадежных" вакцин из Китая и других стран.

Вакцина, созданная американской Pfizer и немецкой BioNTech, в настоящее время является наиболее широко одобренной в западном мире, хотя, по мнению экспертов, она не лучше российских вакцин.

"Было бы разумнее придать максимум значения и огласки этим инцидентам, однако Запад предпочитает не придавать этому особого значения", — считают медики.

Издание "Хуаньцю шибао" также отмечает, что из-за сравнительно небольшого количества случаев очень сложно оценивать, насколько смерть людей связана с вакциной. Но эффективность не должна быть единственным показателем при использовании вакцины, необходимо также уделять внимание безопасности и побочным эффектам.

Случай в Норвегии показал необходимость этого. 27 декабря Фармацевтическое агентство страны согласилось на прививку постояльцев домов престарелых. По данным анонимного эксперта, появляется всё больше смертельных случаев и серьёзных побочных реакций на вакцину Pfizer.

По информации, опубликованной на сайте новостей "Сянган 01", на самом деле, многочисленные разработчики вакцин по всему миру не раскрывают всех данных.

Вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, несмотря на 95%-ную эффективность, также вызывает некоторые сомнения. В телеграм-канале "АДЕКВАТ" по этому поводу высказали мнение, что предвзятость в этом вопросе зашкалила с самого начала.

"Представьте себе одну смерть от "Спутника" через часы или первые дни после вакцинации. Представьте две. Представьте три. Представьте больше. Представьте восторженный хор светлых людей и цивилизованных медиа по обе стороны границы в каждом из этих сценариев. Никаким веществам такого восторга породить не дано, это было бы сугубо эндогенное. Но Pfizer — это другое. Понимать надо", — отмечает эксперт.

Напомним, не так давно в США врач умер через несколько дней после прививки Pfizer. 18 декабря он получил вакцину, а уже через три дня умер от острой нехватки тромбоцитов. 3 января он умер от кровоизлияния в мозг, пишут журналисты RT.

"Стоит добавить, что ранее два человека скончались в Норвегии, один — в Португалии. Смертельные случаи после применения вакцины Pfizer были зафиксированы также в Швейцарии и Израиле. Но говорить об этом никто не собирается", — заключают специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Елена Тимошкина
Темы phizer biontech пандемия коронавируса вакцина от коронавируса
Новости
Путин не изменил традициям и окунулся в проруби
Две девочки выпали с балкона 17 этажа в подмосковных Химках
Володин оценил блокировку Трампа в социальных сетях
Кардиолог назвал причины учащённого сердцебиения
Володин о Навальном: "Пешка в чужой игре"
Жириновский призвал дать Навальному 20 лет тюрьмы
Вакцина "ЭпиВакКорона" показала 100-процентную эффективность
Рейтинги правительства Украины рухнули после газового скандала
Борис Корчевников планирует остаться холостым
Дацик, Кокляев и Тарасов выйдут в ринг на новом турнире в России
Последние материалы
В Кремле прокомментировали американские проблемы с демократией
Стартовал очередной этап насильственной украинизации
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Малышева: не все домашние заготовки безопасны
Урок для всего мира: Песков о ситуации с Трампом и соцсетями
Маленькая девочка выжила после падения в канализационный люк
ИноСМИ замалчивают смерти от вакцины Pfizer и BioNTech
Испанский теннисист сравнил условия на Australian Open с тюрьмой
Коньки на гвоздь: отмена ЧМ в Белоруссии с точки зрения политики
Минздрав призвал россиян старше 55 лет сделать прививку от COVID-19
Популярное
Россия
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.

Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Евросоюз
В Евросоюзе отреагировали на задержание Навального
Южная Америка
Аргентина сделала ставку на "Спутник V" и выиграла
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Василий Амирджанов Задержание поднимет политический вес Навального Василий Амирджанов
Комментарии
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Задержание поднимет политический вес Навального
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Задержание поднимет политический вес Навального
Задержание поднимет политический вес Навального
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников