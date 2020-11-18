Пандемия - ответ природы на человеческие "выкрутасы"

Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом можно определить как "мир замер в ожидании формирования популяционного иммунитета".

Но учёные нас периодически пугают тем, что "всплеск заражения разбивает надежды на популяционный иммунитет".

Гость программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" эколог Павел Сухонин уверен: COVID-19 — яркий пример того, как природа, экология может отреагировать на человеческие "выкрутасы".

- Если внимательно проследить, откуда всё происходящее сейчас появилось, то мы увидим, что COVID, как таковой коронавирус, известен уже лет пятьдесят, то есть в семидесятых годах уже были публикации о новом виде вируса, коронавируса, и многие люди им болели, и называлось это ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). И еще пять лет назад это так и называлось.

Но в 2019 году появился новый вид. Есть две точки зрения:

либо он создан искусственно;

либо это мутант.

И здесь, прежде всего, следует обратить внимание на полихлорированные бифенилы (ПХБ). Если вы откроете интернет и почитаете про этот материал, то, прежде всего, вам бросится в глаза, что это гексагональная, бензойная цепочка, созданная искусственно, то есть это продукт синтетической химии, по своей структуре эта цепочка напоминает молекулу рибонуклеиновой кислоты (РНК), из которой создана ДНК, и вместо углерода там несколько атомов хлора, и всё.

Вроде бы ничего такого особенного, но любой организм — начиная от бактерии, вируса и так далее — не воспринимает эту нуклеиновую кислоту в качестве чужеродной и встраивает в свой геном. Меняется ДНК, происходит эффект накопления, как следствие — мутация.

Это онкоген и мутаген. Это прописная истина, написана во всех справочниках, изучена последние лет 30 уже досконально.

Если мы вспомним, то как раз шестидесятые годы — это пик таких новых синтезированных препаратов химических, которые уничтожали вредителей растений. Помните знаменитый ДДТ (дуст)?

— Конечно.

— Это полихлорбифенил в чистом виде, его с самолётов распыляли над полями, то есть, извиняюсь, загадили всю планету.

И вот сейчас мы в итоге пожинаем последствия этого деяния, назовем его так, потому что произошла мутация всего, что только можно. Природа в целом начинает подстраиваться под эту хлорцепочку, и идут различные варианты мутации.

В 2002 году на Стокгольмской конференции было введено такое понятие, как "грязная дюжина" — это хлорсоединение (полихлорированные бифенилы или диоксины, если в газе). Это вещества, сложно окисляемые. Это значит, что они хранятся, не окисляются и не распадаются в естественных условиях на протяжении тысячелетий как минимум. Некоторые считают, что это даже миллионы лет.

И у природы есть такой механизм, сложившийся за миллиарды лет, сбалансированный: то, что не создано природой, для этого у неё нет механизма противодействия.

Это как у верующих: что не создавал Бог, против того противоядия нет.

И к сожалению, это так. И вот мы сейчас имеем пандемию, потому что ПХБ находятся везде и всюду. Они обнаружены даже в Антарктиде.

Помните, прорицательница Ванга говорила, что "пчел не будет"? Сегодня популяция пчел уменьшилась на 60%. И вот одно из действий ПХБ (полихлорбифенилов) — в четвертом поколении особь утрачивает способность к размножению. И у пчел, у которых короткий цикл размножения, это уже проявилось.

Но если допустить, что COVID создан где-то искусственно в качестве боевого отравляющего вещества — тоже ничего хорошего нет. Он за год уже так мутировал, что, по сути, это уже новый вирус.

Все кричат: точность анализов низкая

Если мы возьмем любой анализ, сделанный в стране, к примеру, анализ воды (я почему это хорошо знаю, потому что сам занимаюсь непосредственно водой), то справа в колонке в любом из анализов можно увидеть руководящий документ или ГОСТ, по которому он сделан.

И там же стоят циферки "плюс-минус столько-то процентов".

Так вот, разрешённая в Российской Федерации точность, достоверность анализов — плюс-минус 20%. Это официально законом разрешённая погрешность.

А вот за рубежом (я беру развитые страны) ушли от ручного измерения параметров и перешли на приборы. И там никто не купит прибор, дающий точность анализов менее 5%.

Рыночная экономика вышибает, с рынка удаляет неточный прибор. А у нас, извиняюсь, на глазок.

Какая связь между коронавирусом и экологией

Буквально на днях вышла моя статья, суть которой в следующем.

Побочным явлением при заболевании (вирусной инфекции) является пневмония. При пневмонии врачи выписывают антибиотики. И в наших аптеках они практически напрочь исчезли. Их нет. Люди скупили впрок: а вдруг да понадобится.

В 2018 году в мире использовано (куплено в аптеках) 70 миллиардов условных единиц, грубо говоря, таблеток антибиотиков. Это огромная цифра. Если перевести, это сотни тонн. И сейчас эти антибиотики, пролежав в домашних аптечках у людей, куда денутся? Правильно: будут выброшены на помойку.

Но здесь у меня сразу возникает вопрос как у эколога: это отход 2 класса опасности, согласно справочникам, и по всем существующим правилам и нормам медицинские фармотходы и просроченные лекарства нужно утилизировать специальным образом.

А здесь они будут выкинуты, извиняюсь, в обычное мусорное ведро, погруженное на обычную контейнерную площадку, а оттуда перемещено куда? На свалку, на полигон ТКО. И что же начнётся дальше? А дальше начнется коллапс. Дождик…

И о каком сохранении природного баланса мы можем говорить? И как при таком раскладе вирусам не мутировать?

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева