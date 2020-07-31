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Автор Игорь Буккер

Как в СССР прививали от инфекции викингов

Здоровье

Ученые пытаются ответить на вопрос, когда зародилась такая смертельная болезнь, как оспа. Международная группа исследователей из университета Копенгагена и Кембриджского университета нашла доказательства, что викинги также страдали от оспы. Следовательно оспа намного старше, чем предполагалось ранее.

Вирус, который опаснее любого злодея

Оспа относится к числу особо заразных болезней. За столетия на ее счету сотни миллионов погибших. Ни один из самых жестоких завоевателей не уничтожил больше человеческих жизней, чем эта невидимая вирусная инфекция. Не только убивающая, но и оставляющая на выживших зримые следы болезнь неизвестно когда стала бичом человечества.

Существуют реальные доказательства, что европейцы страдали от нее с 17-го столетия, но из документов следовало, что данное инфекционное заболевание намного старше. В письменных источниках оспа упоминалась врачами разных стран — от Египта до Индии и Китая.

Согласно последнему исследованию, натуральная оспа на тысячу лет старше самых ранних свидетельств. Она свирепствовала уже в эпоху набегов викингов. Результаты проделанной работы опубликованы в научном журнале Science.

"Мы нашли старейшее доказательство существования оспы. Более того, самое удивительное, она была распространена уже в эпоху викингов", — полагает доцент Мартин Сикора (Martin Sikora) из Кембриджского университета.

Чем страдали в Северной Европе

"Мы показываем, что оспа была не только эндемичной в Европе, но и довольно широко распространена в Северной Европе уже в 600 году. По факту, такая инфекция почти наверняка была гораздо более распространена, чем предполагалось", — говорит датский профессор Эске Виллерслев (Eske Willerslev).

Во время исследования было также обнаружено, что вирусы, циркулирующие в эпоху викингов, отличались от современных аналогов, вызвавших последнюю большую вспышку оспы в ХХ веке.

Прививка от оспы

"Изучение того, как болезнь мутировала в течение времени, дает нам возможность каталогизировать, как эти патогены могут изменяться в будущем: какие мутации и комбинации делают такой патоген жизнеспособным и действенным. Если у них были мутации в прошлом, они, скорее всего, могут возникнуть снова. Это один из немногих примеров, когда древние генетические исследования имеют прямое значение для здоровья нынешних и будущих поколений", — говорит Мартин Сикора.

Натуральная оспа в 30% случаев оборачивается летальным исходом. Основная мера профилактики — вакцинация. В мае 1979 года 155 стран членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально засвидетельствовали ликвидацию натуральной оспы на всей планете. В СССР существовала практика обязательной прививки от оспы всех детей. На обнаженном плече каждого бывшего гражданина советской страны "красуется" безобразное клеймо, свидетельствующее о том, что его носитель не является переносчиком инфекции викингов. Культура вируса оспы для научных целей находится в американской и российской лабораториях.

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Темы днк оспа вирус викинги археология
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