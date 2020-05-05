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Автор Анна Смирнова

Опасные продукты: еда, скрывающая паразитов

Здоровье

Все прекрасно знают о том, что продукты всегда необходимо тщательно мыть и подвергать теплой обработке, чтобы уберечь себя от целого ряда серьезных заболеваний.

Однако "обмен" рецептами или даже целыми кулинариями по всему миру, путешествия, и, как следствие, употребление в пищу "заморских деликатесов", внесли свою лепту в рост болезней, которые далеко не всегда как легко выявляются, так и быстро поддаются медикаментозному лечению.

Экзотическая кухня — первая опасность

По словам эпидемиолога и паразитолога Дмитрия Обольского, на территории РФ, в зависимости от региона, ежегодно регистрируется около 15 различных гельминтозов. Львиная часть из них хорошо известна докторам, их просто диагностировать и уничтожать.

Тем не менее, медики уже давно утверждают, что некоторые виды паразитов не так уж и невинны. Они способны буквально "взрывать" иммунитет человека, вызывая в нем серьезнейшие негативные реакции, в том числе и аутоиммунные заболевания.

Ситуация осложняется тем, что этих паразитов не всегда могут обнаружить даже самые современные лаборатории. В итоге состояние здоровья человека ухудшается, иногда такой процесс длится годы, а врачи лишь разводят руками.

Паразиты могут "ломать" иммунитет, вызывая опасные болезни

Всего насчитывается около 280 видов паразитов, способных жить в человеческом организме и защититься от них, наверное, абсолютной возможности нет.

Но также существует список самых коварных паразитов, приникающих в человека с едой и к счастью, он не так велик.

  • Прежде всего, это мясо диких животных, особенно дикого кабана.

Паразиты, которые обитают в его мясе - трихиниллез.

Опасны тем, что могут вызывать такие болезни как миалгии, отеки, а в ряде случаев разрушают мышцы и являются причиной поражения внутренних органов и центральной нервной системы.

  • Такие полюбившиеся всем суши на основе сырой рыбы, чреваты заражением описторхозом и анизакидозом .

Паразиты, которые в прямом смысле слова выводят из строя весь организм, вызывая проблемы с пищеварением, появлением полипов в желчном пузыре, проблемами с кожей, выпадением волос, высоким скачком билирубина.

  • Не стоит употреблять в пищу и знаменитые хамон и прошутто, так как мясо при их приготовлении термически не обрабатывается, а это означает, что бактерия с красивым названием иерсиния ентероколитика перекочевывает в организм человека, а именно в тонкий и толстый кишечник.

Итог — возникновение аутоиммунных заболеваний, таких как тиреодит, артрит. Также установлены случаи появления на их фоне мастопатии у женщин.

"Правильное питание" тоже в зоне риска

Тем, кто предпочитает есть листовую зелень и овощи-фрукты, также стоит быть предельно осторожными, ведь помимо всем известных гельминтов, в немытых и плохо мытых овощах может находиться редкая коварная бактерия листерия.

Она часто становится причиной воспаления органов ЖКТ, а в случае, если попадет в организм беременной женщины, то способна воздействовать на плод и вызывать преждевременные роды.

Самый же распространенный паразит — аскарида, также частый гость на зелени, овощах и фруктах (ее появление в человеке отмечается повышением эозинофилом в анализе крови), но к счастью, тесты выявляют ее довольно легко, в отличие от ранее перечисленных.

Врачи советуют раз в полгода сдавать анализы на выявление гельминтов и в случае необходимости обязательно проводить лечение.

Фото: oren.mk.ru

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Темы дмитрий обольский паразиты в продуктах
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