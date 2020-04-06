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Автор Любовь Степушова

Тестирование на коронавирус на дому: подробности из клиники

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Представитель клиники Медси Елена Журавлева рассказала "Правде.Ру" как проводится тестирование на коронавирус на дому, сколько стоит тест и кто уже проверяется.

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Теперь можно провериться на дому

"Роспотребнадзор" сообщил, что Центр молекулярной диагностики ведомства (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому.

"Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии", — уточняется в релизе.

Сообщается, что тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.

Пока услуга на платной основе будет доступна для жителей Москвы и Подмосковья. К акции подключены частные лаборатории "Гемотест" и "Хеликс", а также клиника "Медси" В апреле тесты на коронавирус также начнут брать "Инвитро" и KDL.

Сколько стоит тест на коронавирус на дому

В "Медси" распоряжение "Роспотребнадзора" "Правде.Ру" прокомментировала руководитель пресс-службы Елена Журавлева.

По ее словам, стоимость теста при сдаче на дому составляет от 5000 рублей, при этом стоимость самого теста — 2000 рублей. Вызовы принимаются по Москве и Подмосковью — до 30 км от МКАД. Приезжает бригада врачей, которая забирает пробу после того, как пациент сам берет у себя мазок после инструктажа.

"Мы видим, что эта услуга востребована, но совсем вала желающих мы не видим. Мы с этим справляемся", — сказала Елена Журавлева. Он добавила, что результат теста готов через 3 суток.

"Если тест положительный, заказчику обязательно позвонят. Если тест отрицательный, тоже позвонят. Но если положительный — позвонят быстрее. В 10-х числах апреля мы надеемся, что у нас появится экспресс-тест, результат которого будет известен в течение 24 часов", — добавила она.

Тест "для своего успокоения"

По словам пресс-атташе клиники, "большинство из тех, кто делает тест, это люди работающие, видно, что они здоровы, может быть они это делают для своего успокоения".

Елена Журавлева отметила, что если тест положительный, но "самочувствие хорошее", то есть, нет высокой температуры, нет явного проявления симптомов, то вызывать скорую "точно не нужно".

"О положительном тесте обязательно будет проинформирован "Роспотребнадзор", позвонят из поликлиники по месту жительства и инфицированному будет рекомендовано лечение на дому, если самочувствие удовлетворительное. К заболевшему будут предприняты строгие меры по принуждению к соблюдению карантина, если он попытается скрыться", — сказала Елена Журавлева.

"Он должен будет сидеть на строгом карантине. Он обязательно будет под присмотром со стороны всех органов. Это очень строго", — резюмировала представитель "Медси".

В Ленинградской области с 1 апреля приостановили тестирование на коронавирус для всех желающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Причина — скопление людей у мобильных пунктов приема и дороговизна процедуры. Сообщается, что из 1500 анализов, проведенных без показаний, не оказалось ни одного положительного результата. Теперь в области можно взять анализ на дому, но по показаниям врача.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли, 355 выздоровели. Всего, по последним данным, в стране проведено 697 тысяч тестов на коронавирус.

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