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Источник Правда.Ру

СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Мир

Британские политики опасаются, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории, сообщает The Mail on Sunday.

Высокопоставленные источники в британском правительстве говорят, что хотя основной версией возникновения коронавирусной инфекции все еще остается первоначальная: смертельный вирус передан людям с рынка живых животных в Ухане, утечка из лаборатории в китайском городе "больше не сбрасывается со счетов".

"Член чрезвычайного комитета "Кобра" при правительстве Великобритании, который получает подробные секретные сообщения от служб безопасности, заявил:

"Существует убедительная альтернатива версии происхождения COVID-2019 от животных. Она основана на природе вируса. Возможно, это не просто совпадение, что в Ухане есть лаборатория, занимающаяся вирусами. Это стоит учитывать", — пишет Daily Mail.

Лаборатории в Ухане

Ухань является домом для Института вирусологии, самой передовой лабораторией своего типа на материковой части Китая.

Институт стоимостью 36 миллионов долларов, расположенный в десяти милях от печально известного рынка, где впервые был зафиксирован коронавирус, считается одним из самых безопасных вирусологических подразделений в мире.

Однако в 2018 году государственная газета People's Daily заявляла, что лаборатории института "способны проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами", такими, как смертельный вирус Эбола.

Ученые из Уханьского института были первыми, кто предположил, что геном вируса COVID-2019 был на 96% похож на тот, который обычно встречается у летучих мышей. Поэтому не исключена вероятность того, что слухи о якобы имевшем место заражении работников института стали отправной точкой мировой пандемии.

Второй институт в городе, Уханьский Центр по борьбе с болезнями, который находится всего в трех милях от рынка, так же, как полагают, проводил эксперименты на животных, летучих мышах, чтобы изучить передачу коронавирусов.

Темы ухань ученые коронавирус институт вирусологии
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