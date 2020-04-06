Вирусолог рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Новый тип коронавируса наибольшую опасность представляет для беременных женщин, поскольку им трудно подобрать эффективный курс лечения в отличие от детей и стариков. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, к серьезным нарушениям развития плода может привести даже обычный грипп.