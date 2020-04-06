Новый тип коронавируса наибольшую опасность представляет для беременных женщин, поскольку им трудно подобрать эффективный курс лечения в отличие от детей и стариков. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
По его словам, к серьезным нарушениям развития плода может привести даже обычный грипп.
"Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям", — информирует Зуев.
Пока решили защитить только детей и подростков.