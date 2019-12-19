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Автор Владан Джурич

Краснеет лицо: почему и что делать

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Покраснения лица характерны как для мужчин, так и для женщин. Причем у женщин покраснения могут быть вызваны климаксом.

Врачи считают покраснения нормальным явлением, а точнее реакцией на внешние факторы. Лицо становится красным в следствие расширения сосудов кровеносной системы. Кровь начинает поступать быстрее, и лицо приобретает характерный красноватый цвет.

Насыщенность цвета зависит от расположения капилляров к лицевым тканям. Чем они ближе к лицу, тем ярче цвет.

Некоторая часть скептически относится к покраснению лица, считая данное явление неприличным или неловким. Врачи советуют в таком случае избегать острых и жирных пищевых продуктов. Алкоголь также может оказывать воздействие на подкожные капилляры.

Примечательно, что некоторые клиники предлагают пройти специальный курс по лечению от красноватого лица. Обычно участника курсов становятся женщины от 40 лет.

Покраснение лица может быть связано с употреблением никотиновой кислоты и специфичных лекарственных препаратов. Исследования доказывают, что некачественная косметика также может повлиять на цвет кожи лица, вызывая самопроизвольную красноту лица, как реакцию на вредные вещества.

Лицо может краснеть вследствие заболеваний. Один из ярких примеров — блашинг-синдром. Заболевание представляет собой резкое покраснение лица, как защитную реакцию на стресс или оскорбления.

Причина возникновения блашинг-синдрома — нарушения центральной нервной системы. Лицо может произвольно краснеть без ведома. В основу ложится нарушение вегетативного обмена. Блашинг-синдром не признан болезнью и является одним из отклонений.

Вместе с блашинг-синдромом у людей часто возникает эритрофобия — боязнь покраснения лица. При активном развитии фобии приток крови увеличивается не только на лице, но в шее и на лбу.

Для лечения синдрома и фобии обращаются к неврологу. Назначается психотерапевтическое лечение, которое может быть дополнено курсом витаминов групп Р, К и С.

Покраснения лица также считаются причинами неинфекционного заболевания розацеа. Нарушается работа практически всех областей лица. На лице образуется сыпь, вызванная нарушения центральной системы и желудочно-кишечного тракта.

Краснота лица может быть вызвана аутоиммунным заболеванием "красная волчанка". Покраснения происходят из-за сбоя в иммунной системе. На лице формируется сыпь, вызывающая жжение лица.

Фото:sempremaisestetica.com.br

Темы причины здоровье неврология красное лицо внешние факторы инфекционные болезни
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