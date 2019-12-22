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Автор Владан Джурич

Боли в спине: причины, симптомы, варианты лечения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Практически каждый человек может испытывать болевые ощущения в спине. При больших и частых нагрузках на спину могут сформироваться тяжелые осложнения. Врачи рассказали о причинах болей в спине и методах лечения.

Известно, что позвоночник состоит из более 30 позвонков, которые разделены связками, нервами и мышцами. Человеческий позвоночник представляет собой сложнейшую систему с множеством элементов, поэтому определить источник боли в спине довольно трудно с первого раза.

Болевые ощущения в спине могут появиться из-за других болезней, связанных с пищеварительным трактом, мочевыделительной системой и центральной нервной системой.

Боль в позвоночнике может носить множество характеров — режущий, резкий, спонтанный и колющий. В зависимости от характера боли врачи определяют заболевания позвонка.

Врачи выделяют несколько типов болевых ощущений, связанных с позвоночником — тянущая, ноющая, резкая и отдельный случай боли в области поясницы. Тянущая боль, как правило, появляется при травмах и незначительных физических нагрузках.

Ноющая боль с возможным колющим эффектом в конечностях говорит о повреждениях спинного мозга. Резкая боль в позвоночнике обычно проявляется спонтанно — это свидетельствует об обострениях суставов или проблемах с суставной жидкостью.

Последний, особый случай в области поясницы, связан с болью поясницы при депрессивном состоянии и повышенной температуре. Он также может говорить об инфекционном заболевании почек. Удивительно, что именно этот тип встречается на практике в большинстве случаев заболеваний позвоночника.

Боль в позвоночнике в первую очередь может быть связана с травмами и злокачественными образованиями. Болевое ощущение характеризуется ноющей болью, в результате чего повышается давление в мышцах.

При болях в спине не исключено развитие болезни фибромиалгии — разнохарактерная боль сразу в нескольких областях спины вследствие травм и поражений центральной нервной системы.

Боли в спине часто характерны для людей, ведущих сидячий образ жизни с ограниченным количеством движений. В таком случае появляется ноющее болевое ощущение. Аналогичный характер боли возможен при повышенных физических нагрузках.

В зависимости от болевого ощущения врачи выбирают оптимальный метод лечения. В случае неверного метода лечения или несвоевременного лечения заболевания переходят в хронические болезни. В ходе развития заболевания неприятные ощущения усиливаются.

Для лечения чаще всего используются специальные пояса-фиксаторы в случае с травмами и сильными повреждениями. Если заболевание связано с центральной нервной системой, то прописывается курс уколов. В случае боли спинных мышц пациенту назначают лечебную физкультуру.

Фото:mebel-simf.ru

Темы лечение здоровье ортопедия боли в спине профилактика травматология
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