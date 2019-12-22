Практически каждый человек может испытывать болевые ощущения в спине. При больших и частых нагрузках на спину могут сформироваться тяжелые осложнения. Врачи рассказали о причинах болей в спине и методах лечения.
Известно, что позвоночник состоит из более 30 позвонков, которые разделены связками, нервами и мышцами. Человеческий позвоночник представляет собой сложнейшую систему с множеством элементов, поэтому определить источник боли в спине довольно трудно с первого раза.
Болевые ощущения в спине могут появиться из-за других болезней, связанных с пищеварительным трактом, мочевыделительной системой и центральной нервной системой.
Боль в позвоночнике может носить множество характеров — режущий, резкий, спонтанный и колющий. В зависимости от характера боли врачи определяют заболевания позвонка.
Врачи выделяют несколько типов болевых ощущений, связанных с позвоночником — тянущая, ноющая, резкая и отдельный случай боли в области поясницы. Тянущая боль, как правило, появляется при травмах и незначительных физических нагрузках.
Ноющая боль с возможным колющим эффектом в конечностях говорит о повреждениях спинного мозга. Резкая боль в позвоночнике обычно проявляется спонтанно — это свидетельствует об обострениях суставов или проблемах с суставной жидкостью.
Последний, особый случай в области поясницы, связан с болью поясницы при депрессивном состоянии и повышенной температуре. Он также может говорить об инфекционном заболевании почек. Удивительно, что именно этот тип встречается на практике в большинстве случаев заболеваний позвоночника.
Боль в позвоночнике в первую очередь может быть связана с травмами и злокачественными образованиями. Болевое ощущение характеризуется ноющей болью, в результате чего повышается давление в мышцах.
При болях в спине не исключено развитие болезни фибромиалгии — разнохарактерная боль сразу в нескольких областях спины вследствие травм и поражений центральной нервной системы.
Боли в спине часто характерны для людей, ведущих сидячий образ жизни с ограниченным количеством движений. В таком случае появляется ноющее болевое ощущение. Аналогичный характер боли возможен при повышенных физических нагрузках.
В зависимости от болевого ощущения врачи выбирают оптимальный метод лечения. В случае неверного метода лечения или несвоевременного лечения заболевания переходят в хронические болезни. В ходе развития заболевания неприятные ощущения усиливаются.
Для лечения чаще всего используются специальные пояса-фиксаторы в случае с травмами и сильными повреждениями. Если заболевание связано с центральной нервной системой, то прописывается курс уколов. В случае боли спинных мышц пациенту назначают лечебную физкультуру.
Фото:mebel-simf.ru
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