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Автор Редакция health.pravda.ru

Кетогенная диета поможет бороться с гриппом

Здоровье

Приближается зима, многие уже задумываются, как поднять иммунитет и "спрятаться" от опасных штаммов. Но выход нашли ученые, они выяснили, что если в ежедневное меню включать продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, то можно защитить организм от вируса гриппа А. О том, как кетогенная диета борется с гриппом, рассказал Pravda.ru доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Является ли диета лучшим выбором?

У нас в легких, в альвеолах существует так называемый сурфактантный комплекс, который предохраняет от вирусов гриппа и других болезнетворных бактерий. Этот комплекс состоит из животных жиров. Поэтому если во время зимних холодов мы потребляем в пищу эти жиры, то это улучшает и усиливает этот сурфактантный комплекс. Помогает также и перловая каша. Не зря в армии ее всем дают и там никто не болеет. Когда Суворов переводил свои войска через Альпы, у него не умерло практически ни одного солдата. Представьте себе, что такое вести через Альпы целую армию. Все ели именно перловую кашу. Это основное питание людей зимой.

Перловая каша влияет на иммунную систему, поддерживает уровень витамина Д в организме. У меня он высокий, поэтому если, например, все вокруг болеют, ходят с насморком, кашлем и я это вдыхаю, то не заболеваю, потому что нахожусь как бы в капсуле. Сдайте анализ на уровень витамина Д, сходите к врачу, пусть он его назначит. Главное — не надо заниматься самолечением, тут же бросаться в аптеки и покупать витамин Д. Потому что передозировка может вызвать кальциноз клапанов сердца, сосудов. Если грамотно все делать, то будете жить всю зиму, ни разу не болея.

Только перловка и животные жиры? Больше никакие продукты не посоветуете? Например, зелень?

Зелень не поможет, потому что в ней недостаточно витаминов и микроэлементов. Многие делают заготовки, например, варенье, его едят зимой под предлогом, что в нем много витамина С, но это все полный бред, витамина С уже не остается в процессе приготовления. Ослабят иммунитет углеводные продукты. А белковая пища и жир свойственны народам Севера.

 

Темы диета углеводы иммунитет животные жиры борьба с гриппом кетогенная диета продукты питания
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Кетогенная диета поможет бороться с гриппом
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