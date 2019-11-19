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Автор Евгений Стриж

Самоповреждения в Instagram - реальная угроза?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Самоповреждения, или self-harm (часто используется буквальная транскрипция «селф-харм»), - намеренное повреждение своего тела без цели самоубийства.

И новое исследование ученых Университета Пенсильвании показало: для пользователей Instagram это поистине разрушительное явление. «Почти треть подростков и молодых людей, которые видели связанный с селф-хармом контент, пытались совершить что-то подобное», - резюмируют ученые. Почему они подражают тому, что видят, и что стоит знать родителям?

"Эй, а почему бы мне тоже не попробовать"

Ведущий автор исследования, научный сотрудник Университета Пенсильвании Дэн Ромер отмечает, что соцсети «нормализуют» подобное поведение. «Проблема выходит за рамки Instagram. Всегда есть категория детей и подростков, которые легко внушаемы, и после просмотра фото и видео с селф-хармом они думают «Эй, а почему бы мне тоже не попробовать»? И при этом у них нет проблем с психикой», - комментирует Ромер.

Ученых натолкнула на мысль об исследовании вопроса ситуация, которую довольно широко освещали в прессе. Один из британских отцов рассказал, что его 14-летняя дочка перед самоубийством смотрела контент в Instagram, связанный с саморазрушением.

Представители соцсети выступили с официальным заявлением, в котором подчеркнули: система отслеживает подобный контент и не пропускает его. Но исследователи отмечают, что алгоритм рассчитан скорее на контент, касающийся суицидов, то есть явные смертельные повреждения, в то время как порезы или удары головой имеют шанс «просочиться» в ленты пользователей.

Как проходило исследование

Согласно текущим данным, ежедневно в Instagram заходит около 500 миллионов активных пользователей, в месяц соцсеть помогает общаться более чем 1 млрд человек. Ученые группы Ромера проверили, насколько контент социальной сети способен повлиять на подростков и молодежь.

Сначала ученые набрали группу из 700 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет (20% мужчин и 80% женщин). Затем с интервалом в месяц участники эксперимента заполнили опросники. Эксперимент начался в мае 2018 года, еще до официального заявления представителей соцсети по поводу селф-харма.

Итоги исследования

Около 43% участников сообщили, что видели хотя бы один пост с самоповреждениями. Многие из этой группы сообщали, что видели два или более таких постов. Из каждой тройки тех, кто видел подобный контент, двое испытали тревогу. Шестеро из 10 опрошенных сообщили, что задумались о том, насколько в будущем реально повторить увиденное. И 33% тех, кто уже занимался самоповреждением, сообщили, что сделали это именно после просмотра контента в Instagram

Мнения специалистов

Ромер отметил, что пока невозможно доказать настолько мощное влияние контента на детей и подростков. Но сообщил, что родителям стоит мягко и открыто пообщаться с детьми и рассказать им, что в случае проблем всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Доктор Алан Геллер, психиатр в больнице Грейси-сквер в Нью-Йорке, согласился с выводами коллектива. «Алкоголь, курение, селф-харм - все это риски, которые для детей сегодня доступны, как никогда. Задача родителей - показать детям рамки, за которые не стоит выходить в своих экспериментах», - прокомментировал он.

Фото: ncphwr.org.uk

Темы риски селф-харм подростки инстаграм посетители исследование самоповреждения влияние контента
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