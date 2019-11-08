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Автор Редакция health.pravda.ru

Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать

Здоровье » Ваше здоровье print

Мода на здоровый образ жизни не теряет своих позиций. Спорт, правильное питание — мы все стараемся быть в тренде. В том числе и предприимчивые производители продуктов питания. Рынок реагирует на спрос, поэтому все чаще стали открываться так называемые магазины экопродуктов, где можно купить не обычную морковку, а экологически чистую. Не прошли и мимо сахара — негласно было решено, что белый сахар — это смерть, а полезным является тростниковый аналог. И люди, которые хотят покупать все самое лучшее, в это поверили. Редакция Pravda.ru решила развеять мифы о тростниковом сахаре, побеседовав с Оксаной Авериной, членом Гильдии маркетологов.

Действительно ли тростниковый сахар полезнее обычного?

Нет, не полезен. Я внимательно изучала эту тему как маркетолог. Могу казать, что никакой пользы по сравнению с обычным сахаром нет. К тому же настоящего тростникового сахара производят настолько мало в мире, что на полке увидеть его очень сложно. То, что продается сейчас в сетевых магазинах — это, по сути, глобальный маркетинговый ход. Мы видим надпись "тростниковый сахар" и покупаем, но это пустышка. Меняют цвет, структуру, красиво подают — и это мы покупаем как тростниковый сахар. В действительности это либо обычный белый перекрашенный сахар, либо продукт не первой переработки.

Если посмотреть по статистике сколько в мире производится настоящего тростникового сахара и сколько его продается, то мы увидим, что объем продаж отличается от объема производства в десятки раз. Если говорить о качественных характеристиках, то по энергетическому составу, по микроэлементам тростниковый сахар ничем от обычного белого не отличается, кроме красивой маркетинговой истории. Такая же калорийность, все то же самое.

Как определить подделку, если человеку все же хочется купить тростниковый сахар?

Никак. Даже производители сахара не смогут вам сказать, попробовав сахар, тростниковый он или нет. Здесь без специальных анализов в лаборатории ничего сделать нельзя. Я всегда говорю — читайте, что написано на этикетке. Посмотрите страну происхождения, страну производства. Обратите внимание на цену. Настоящий тростниковый сахар не может стоить почти столько же, сколько белый. Если вы видите на упаковке, что страна происхождения — далеко не Россия и близлежащие страны СНГ, то цена в разы должна отличаться. Настоящий сахар будет от 300 рублей и выше стоить.

И даже если сахар везут из дальних стран, то все равно на 100% нельзя гарантировать, что это не подделка. Даже в тех странах фальсифицируют сахар. Могу дать совет — если хотите сладкое, то лучше от сахара отказаться в пользу меда или горького шоколада. А если все же любите сахар, то берите наш обычный, он ничем не отличается. Маркетинг вводит в заблуждение, мол, потребляйте тростниковый сахар, потому что он полезнее. Но это не так. Никакой пользы в тростниковом сахаре нет.

Даже если вы умеренно употребляете, даже если одна чайная ложечка в день, ничего полезного. Единственное, что когда много умственной нагрузки, то сладкий напиток помогает. Но не на постоянной основе. Нужно немного изменить свое мышление.

 

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Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать
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