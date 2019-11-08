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Автор Евгений Стриж

Женщинам труднее бросить курить, чем мужчинам

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Бросить курить - сложно, в этом солидарны и ученые, и врачи, и 35% населения нашей страны. Новое исследование показало, что мужчинам избавиться от этой привычки легче, чем женщинам. В чем же особенность «женского» курения?

Депрессия, курение и тяжелая женская доля

Предварительные данные исследования: мозг женщин немного иначе реагирует на никотин. Благодаря исследованиям 200 пациентов в больнице Святого Михаила в Торонто также выяснилось, что женщины более склонны к депрессии или тревожным состояниям: у 41% женщин и лишь у 21% мужчины были найдены признаки этих расстройств.

«Депрессия и другие расстройства для курящих женщин - фактор повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но пока универсального подхода для лечения не найдено», - отмечает доктор Бет Абрамсон, доцент медицины в университете Торонто.

Как проходило исследование

По словам Абрамсона, в исследовании приняли участие 200 пациентов, средний возраст которых составлял 56 лет. Около трети из них были женщины. Все участники группы сообщили, что почти 37 лет ежедневно курят около 18-ти сигарет.

«Две трети пациентов имели нарушение липидного обмена и высокое давление. Более 25% были в депрессии или беспокойном состоянии, около половины имели проблемы с сердцем», - комментирует ученый.

Через полгода после восстановительной терапии около 25% участников выборки бросили курить, а 29% участников стали курить вдвое меньше. При этом женщины на 50% чаще продолжали курить даже при использовании специализированных препаратов вроде Chantix, помогающих бросить.

Почему женщинам сложнее отказаться от курения

«Человек курит не потому, что получает удовольствие, а потому, что страдает при отказе. Никотин «встраивается» в нашу систему «вознаграждения» и мозг без него уже не может нормально функционировать. В большой степени зависимость от никотина определяется рядом генетических факторов, например, связанных со скоростью переработки никотина», - пишет Ася Казанцева, нейробиолог и журналист.

«Мы не можем сказать, что в ходе прекращения курения между мужчинами и женщинами есть какая-то разница. Проблема в том, что женский мозг немного иначе реагирует на никотин - в частности, никотинозаменители для женщин не столь эффективны. Также для женщин характерна боязнь набрать вес при отказе от курения. Именно эти небольшие, казалось бы, нюансы и делают отказ от курения сложнее», - комментирует Патриция Фолан, директор Центра по борьбе с табаком Northwell Health (Нью-Йорк).

Фото: semvicio.com.br 

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Здоровье и профилактика
Женщинам труднее бросить курить, чем мужчинам
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