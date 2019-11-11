Польза и преимущества пробиотиков все еще не доказаны

Пробиотики - это живые дрожжи и бактерии, которые, как считается, приносят пользу здоровью, восстанавливая естественный баланс кишечной флоры, когда она нарушена.

Большинство пробиотиков, которые были изучены на предмет их полезного действия, относятся к роду Lactobacillus. Эти бактерии были изучены на предмет их благотворного воздействия при таких состояниях, как диарея, связанная с антибиотиками, воспалительное заболевание кишечника и синдром раздраженного кишечника. Действительно ли пробиотики так необходимы организму или это всего лишь ловкий маркетинговый ход? Разбираемся в статье.

Непереносимость лактозы

Непереносимость лактозы является распространенным заболеванием кишечника, вызванным неспособностью переваривать лактозу - сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Люди с этим заболеванием испытывают дефицит фермента лактазы, белка, вырабатываемого в тонкой кишке, чтобы помочь расщепить лактозу. Некоторые исследования показывают, что Lactobacillus acidophilus продуцирует лактазу, поэтому восстанавливает расщепление и абсорбцию лактозы.

Хроническая диарея

Также было показано, что лактобациллы приносят пользу пациентам с постоянной диареей. Некоторые исследования предполагают, что штамм Lactobacillus rhamnosus GG улучшает «диарею путешественников» и гастроэнтерит, вызванные ротавирусом у детей. Тем не менее доказательства все еще недостаточно точны, чтобы поддержать рекомендации по лечению.

Лечение инфекции Helicobacter pylori

Некоторые штаммы молочнокислых бактерий могут быть полезны для лечения инфекции Helicobacter pylori, которая может привести к язвенной болезни, хотя это еще не получило одобрения регулирующего органа в качестве лечения.

Антибиотик-ассоциированная диарея

Некоторые данные подтверждают, что Lactobacillus rhamnosus GG действительно предотвращает антибиотик-ассоциированную диарею у детей при приеме в высоких дозах. Антибиотики, как правило, удаляют многие защитные бактерии в кишечнике, что может вызвать диарею. Считается, что пополнение кишечника пробиотиками предотвращает рост вредных бактерий, которые производят токсины и вызывают болезни.

Синдром раздраженного кишечника

Пробиотики могут помочь уменьшить некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника, такие как вздутие живота, метеоризм и боль. Хотя это подтверждается Кокрановским обзором 2010 года, явные преимущества все еще не ясны. Более того, остается открытым вопрос относительно того, какой именно штамм или вид пробиотика являются наиболее эффективными в борьбе с синдромом раздраженного кишечника.

Фото: xochu-vse-znat.ru