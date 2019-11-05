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Автор Мария Горбунова

Самое лучшее здравоохранение в Канаде, США, Западной Европе, Сингапуре и Австралии

Здоровье print

Забота о человеческом здоровье - одно из направлений государственной политики любой страны. Независимо от уровня жизни в государстве должна присутствовать система здравоохранения. В мировой практике существуют значительные отличия разных систем.

Самыми эффективными признаны системы здравоохранения Канады, США, стран Западной Европы, Сингапура и Австралии.

Англия. Социальная медицина, на 80% финансируемая государством (Национальной службой здравоохранения). В этом британская система схожа с канадской, однако в Англии услуги стоят дешевле.

Япония отличается самым высоким уровнем медицины, передовыми технологиями и мировым лидерством продолжительности жизни. Все медицинские услуги платные и предоставляются по страховке, государственной или социальной. Расходы на лекарства тоже покрывает  страховка.

В Скандинавских странах медицина также финансируется за счет налогов. Все клиники обеспечены высокотехнологичным оборудованием, данные о больных фиксируются в электронном виде.

США оказывают медицинское обслуживание согласно медполису обязательного страхования. Его стоимость в среднем 300 долларов в месяц. Без страховки лечение дорогостоящее. Все клиники - частные. Но медуслуги на высоте.

Испания предоставляет медицинские услуги бесплатно, причем даже нерезидентам и туристам (с 2012 года - в экстренных случаях). Платные только стоматологи и окулисты. Здесь много врачей, но мало медсестер. Благодаря соотношению цена-качество популярен медицинский туризм: 9 из 10 лучших клиник находятся в Барселоне.

В Сингапуре номинальные услуги лечения - дешевые или бесплатные, далее стоимость зависит от диагноза. Примерно 40% зарплат хранятся на счетах жителей, именно оттуда средства могут быть потрачены на лечение (большую часть вносит работодатель). Власти контролируют число врачей, чтобы соблюдать достойный уровень зарплат.

Китай после реформ 70-х гг ввел полностью платную медицину. Хотя по сравнению с другими странами цены на услуги довольно низкие (прием стоит около 250 рублей, ночь в стационаре или вызов скорой помощи - около 1000 рублей) и доступны владельцам «голубых карт» страхования. Продолжительное лечение и медикаменты стоят дорого. Отмечается значительный рост затрат на здравоохранения на фоне общего ВВП.

Министерство здравоохранения Франции регулирует зарплаты врачей и их количество в стране, пристально следит за закупаемым медицинским оборудованием и состоянием больниц. Потому французская система здравоохранения также одна из лучших в мире.

В Австралии две системы клиник 50/50 - платные (страховка стоит 15-100 долларов месяц плюс отдельная для скорой помощи), бесплатные (по полису), отдельно - заведения для клинических исследований. Большинство услуг для населения не стоят денег или за доступную цену, как и лекарственные препараты по рецепту. Государство покрывает 85% амбулаторных услуг.

В Индии все медицинские услуги платные. Местные жители с невысоким доходом предпочитают народные методы и знахарей. Зажиточные граждане могут воспользоваться услугами частных платных клиник, в которых высокий уровень сервиса и качество услуг. Есть узкоспециализированные клиники.

Одними из самых эффективных и схожих являются системы здравоохранения Германии и Швейцарии. В обеих странах действуют медицинские страховки. В Швейцарии самый полный спектр услуг на платной основе, 30% населения с небольшим доходом спонсирует государство. В Германии почти 90% жителей обеспечивает медицинскими услугами национальная общественная система.

Фото: lipetsky.ru

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