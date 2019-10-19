Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье

Обычно в моче здорового человека отсутствует резкий запах. Любые его изменения могут указывать на проблему. Но все же они иногда оказываются вполне безобидными.

Обезвоживание

Мочевина отвечает за запах мочи. При высокой концентрации этого вещества он довольно сильный. Поэтому, когда в организм человека попадает мало жидкости, запах мочи становится резким и напоминает аммиак.

Это характерно для обезвоживания. Во избежание этой проблемы рекомендуется ежедневно пить больше воды. Благодаря этому также будут поддерживаться вес и нормальное состояние кожи.

Мочевая инфекция

При мочевой инфекции резкий запах мочи сопряжен с другими признаками. Человек часто бегает в туалет «по-маленькому», а во время опустошения мочевого пузыря ощущает боли.

При этом внизу живота он может чувствовать дискомфорт. Моча становится мутной. При возникновении этой проблемы нужно обязательно обратиться к врачу.

Диабет

О наличии сахарного диабета «расскажет» сладкий запах, исходящий от мочи. Это обусловлено тем, что процент глюкозы выводится из организма с мочой, отсюда и особенность.

Употребление серосодержащих продуктов

Есть определенные продукты, в состав которых входит сера - спаржа, лук, чеснок. Все они способствуют изменению запаха урины.

Однако это не относится к проблемам. Напротив, эти продукты необходимы организму. Благодаря их употреблению предотвращаются астма, онкологии, сердечно-сосудистые заболевания.

Кетонурия

При кетонурии в моче содержится высокий процент кетонов. Чтобы получить энергию, организм сжигает глюкозу. Однако не всегда клетки получают ее в таком количестве, которое им необходимо - тогда для дополнительной энергии организм начинает расходовать жир. Из-за этого и возникает проблема, для которой характерен неприятный запах.

Заболевания печени

Неприятный запах урины моет быть сопряжен с заболеваниями печени. В этом случае можно отметить дополнительные признаки - желтизну белков глаз, потемнение мочи, тошноту, отсутствие аппетита.

Прием продуктов, содержащих витамин В6

Витамином В6 богаты лосось, печень и другие продукты. Сам по себе витамин водорастворимый, поэтому его излишки выходят с мочой. Она, в свою очередь, приобретает характерный запах.

Прием мочегонных напитков

Чай, кофе, спиртные напитки - признанные диуретики. То есть эти напитки считаются мочегонными.

Из-за их частого употребления мочеиспускание становится учащенным, может возникнуть обезвоживание. Возникает высокая концентрация мочевой кислоты, из-за чего в урине появляется неприятный запах.

Если моча неприятно пахнет, нужно посетить врача. Однако прежде следует проверить, не употребляет ли человек чеснок или другие продукты, провоцирующие изменение ее запаха, а также не пьет ли он лекарства или некоторые витамины.

Фото:karies.pro

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