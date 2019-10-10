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Автор Анна Смирнова

Продукты, вызывающие неприятный запах тела

Здоровье » Ваше здоровье print

Многие люди, наверное, сталкивались с явлением, когда приличный и здоровый с виду человек источал весьма неприятное амбре.

Почему может плохо пахнуть человек, который соблюдает все правила гигиены, следит за своим здоровьем, ходит в чистой одежде? Причина проста, говорят ученые, - проблема в рационе. И дело даже не в луке или чесноке.

Оказывается, существует целый ряд продуктов, которые мы едим очень часто и которые способны изменить запах тела далеко не в лучшую сторону. По словам экспертов, основными провокаторами являются мясо, рыба и овощи. 

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Так, например, красное мясо, перевариваясь в желудке и кишечнике, попадает под воздействие энзимов и реагентов пищеварительного тракта. Именно они расщепляют белки, но одновременно образуют и продукты распада белковых цепей, которые после вступления в реакцию с бактериями, обитающими в организме, и могут стать провокаторами неприятного запаха.

Если такая проблема существует, мясо следует употреблять одновременно с зеленью. Причем, чем больше ее будет, тем лучше.

Еще один «нейтрализатор» неприятных запахов тела - гречка. Порой и морепродукты могут стать катализатором проблем, вызвав состояние, которое именуется триметиламинурией. В этом случае тело приобретает аромат съеденного, то есть человек начинает пахнуть, как окунь или лосось, или мойва. В общем, появляется рыбный запах. Чтобы этого избежать, можно подстраховаться, съев перед рыбой горсть любых орехов.

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Что касается овощей, то и они бывают причиной такой деликатной проблемы. Особенно капуста. Поэтому ее лучше термически предварительно обработать, отварив или протушив.

А вот употребление некоторых травяных чаев, наоборот, способно дать телу невероятно привлекательные запахи. Поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать чаями с мелиссой, шалфеем и корнем дягиля.

Ранее ученые назвали продукты, которых лучше избегать во время атак депрессий. К ним относится кофе, который, как не парадоксально, является любимым напитком тревожных и депрессивных личностей.

Еще один враг - алкоголь. Он не вытащит из депрессии, а вот навредить еще больше всегда готов.

Не следует ждать помощи и от трансжиров, которыми кишит фаст-фуд, различных сладостей (покупных), в том числе кондитерских изделий.

Кроме того, продукты с высоким гликемическим индексом в период депрессии также следует исключить. К ним относятся картофель, белый рис и перловка.

Фото: fanscat.ru

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Продукты, вызывающие неприятный запах тела
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