Протеинурия - это аномальная концентрация белка, обычно альбумина, в моче, которая может быть вызвана различными причинами, в зависимости от конкретных обстоятельств.
Почки непрерывно фильтруют кровь, чтобы выводить из организма продукты с мочой, сохраняя при этом полезные компоненты, такие как белки. Тем не менее некоторые условия могут привести к нарушению этого процесса и вызвать больше белка в моче, чем обычно.
Нормальная белковая фильтрация
У здорового человека фильтрация белка из мочи начинается в почечных клубочках. Эта капиллярная сеть позволяет жидкости и маленьким растворенным веществам проходить в почки, но блокирует прохождение больших молекул, таких как белки.
Некоторые белки с более низкой молекулярной массой могут проходить через эту стенку, но большинство, включая белок альбумин, остаются в кровотоке. Большинство из тех, что попадают в почку, реабсорбируются в проксимальных канальцах, и только небольшая концентрация белков обычно выделяется с мочой.
Переходные причины
Некоторые ситуации могут вызвать временное увеличение концентрации белка в моче, которое не является постоянным и не свидетельствует о нарушении функции почек. Они могут включать в себя:
Экстремальные температуры.
Эмоциональный стресс.
Физическую нагрузку.
Лихорадку.
Каждый из этих факторов может временно изменить функцию почек и привести к присутствию белка в моче. Тем не менее моча должна вернуться к нормальному состоянию после устранения причины.
Гломерулярная болезнь
Гломерулярная болезнь является наиболее распространенной причиной тяжелой протеинурии (более 2 г белка выводится с мочой в течение дня.) Существуют различные нарушения, которые могут влиять на проницаемость клубочков и приводить к выведению белка из организма.
Заболевания, которые влияют на клубочковую фильтрацию и вызывают протеинурию, классифицируются как первичные или вторичные.
Первичные заболевания клубочков включают:
Идиопатический перепончатый гломерулонефрит.
Очаговый сегментарный гломерулонефрит.
Мембранопролиферативный гломерулонефрит.
Нефропатию.
Вторичные заболевания включают в себя:
Сахарный диабет.
Волчанку нефрит.
Амилоидоз.
Преэклампсию.
Инфекции.
Хроническое отторжение почечного трансплантата.
Лимфому.
Рак.
Кроме того, некоторые лекарства влияют на функцию клубочков и на экскрецию белка с мочой. Это включает использование героина, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), пеницилламина или лития.
Реабсорбция белков
Снижение реабсорбции белков в проксимальных канальцах у тех, которые способны проходить через клубочек, может вызвать протеинурию.
Заболевания, способные влиять на реабсорбцию белков в проксимальных канальцах, включают гипертонический нефросклероз и тубулоинтерстициальную нефропатию. Кроме того, фармакологическое лечение НПВП также может влиять на это и провоцировать развитие протеинурии.
Фото: media.suckhoedoisong.vn
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