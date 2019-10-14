Почему в моче появляется белок, и возникает протеинурия

Протеинурия - это аномальная концентрация белка, обычно альбумина, в моче, которая может быть вызвана различными причинами, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Почки непрерывно фильтруют кровь, чтобы выводить из организма продукты с мочой, сохраняя при этом полезные компоненты, такие как белки. Тем не менее некоторые условия могут привести к нарушению этого процесса и вызвать больше белка в моче, чем обычно.

Нормальная белковая фильтрация

У здорового человека фильтрация белка из мочи начинается в почечных клубочках. Эта капиллярная сеть позволяет жидкости и маленьким растворенным веществам проходить в почки, но блокирует прохождение больших молекул, таких как белки.

Некоторые белки с более низкой молекулярной массой могут проходить через эту стенку, но большинство, включая белок альбумин, остаются в кровотоке. Большинство из тех, что попадают в почку, реабсорбируются в проксимальных канальцах, и только небольшая концентрация белков обычно выделяется с мочой.

Переходные причины

Некоторые ситуации могут вызвать временное увеличение концентрации белка в моче, которое не является постоянным и не свидетельствует о нарушении функции почек. Они могут включать в себя:

Экстремальные температуры.

Эмоциональный стресс.

Физическую нагрузку.

Лихорадку.

Каждый из этих факторов может временно изменить функцию почек и привести к присутствию белка в моче. Тем не менее моча должна вернуться к нормальному состоянию после устранения причины.

Гломерулярная болезнь

Гломерулярная болезнь является наиболее распространенной причиной тяжелой протеинурии (более 2 г белка выводится с мочой в течение дня.) Существуют различные нарушения, которые могут влиять на проницаемость клубочков и приводить к выведению белка из организма.

Заболевания, которые влияют на клубочковую фильтрацию и вызывают протеинурию, классифицируются как первичные или вторичные.

Первичные заболевания клубочков включают:

Идиопатический перепончатый гломерулонефрит.

Очаговый сегментарный гломерулонефрит.

Мембранопролиферативный гломерулонефрит.

Нефропатию.

Вторичные заболевания включают в себя:

Сахарный диабет.

Волчанку нефрит.

Амилоидоз.

Преэклампсию.

Инфекции.

Хроническое отторжение почечного трансплантата.

Лимфому.

Рак.

Кроме того, некоторые лекарства влияют на функцию клубочков и на экскрецию белка с мочой. Это включает использование героина, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), пеницилламина или лития.

Реабсорбция белков

Снижение реабсорбции белков в проксимальных канальцах у тех, которые способны проходить через клубочек, может вызвать протеинурию.

Заболевания, способные влиять на реабсорбцию белков в проксимальных канальцах, включают гипертонический нефросклероз и тубулоинтерстициальную нефропатию. Кроме того, фармакологическое лечение НПВП также может влиять на это и провоцировать развитие протеинурии.

Фото: media.suckhoedoisong.vn

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