Диагностика вагинита - это задача врача-гинеколога. Он ставит диагноз, беря за основу жалобы пациентки, ее анамнез, данные осмотра и результатов обследований. Несвоевременное же лечение может существенно усугубить симптомы и привести к ухудшению состояния.
Симптомы вагинита
Хотя симптомы заболевания могут сильно различаться, а у некоторых они вообще не проявляются, существуют некоторые признаки, свидетельствующие о наличии данного заболевания. Они включают:
Выделения из влагалища с неприятным запахом.
Боль или жжение, особенно при мочеиспускании.
Зуд снаружи влагалища.
Боль или дискомфорт во время полового акта.
Выделения обычно описываются как ненормальные, когда они приводят к раздражению, с симптомами зуда или жжения. В зависимости от причины воспаления характеристики выделений, которые могут привести к появлению симптомов, сильно различаются.
Типы вагинита
Вагинит классифицируется в зависимости от причины воспаления, что напрямую влияет на выбор лечения. Наиболее распространенными типами вагинита являются:
Кандидозная инфекция: отмечается густыми белыми выделениями без запаха и часто возникает после курса антибиотиков или изменений гормонального фона.
Бактериальная инфекция: выделения изменяются в зависимости от бактерий-возбудителей (обычно молочной консистенции с характерным "рыбным" запахом).
Химическое раздражение: связано с воспалительным ответом на контакт с раздражающим веществом.
Хламидийная инфекция: связана с болями в животе и ненормальными менструальными кровотечениями, особенно после полового акта.
Инфекция трихомониаза: отмечена пенистыми и едкими выделениями, имеющими зеленовато-желтый цвет, может вызывать зуд и болезненность.
Вирусная инфекция простого герпеса (ВПГ): связана с поражениями вульвы или влагалища, которые вызывают сильную боль.
Дифференциальная диагностика вагинита
Каждый из различных типов вагинита, описанных выше, требует различных планов лечения, чтобы уменьшить воспалительную реакцию в области влагалища и связанные с ней симптомы.
Первоначально важно вести историю симптомов, в том числе их продолжительность и серьезность. Характер выделений является ключевым моментом в постановке истинного диагноза. Врач учитывает цвет, консистенцию, запах и количество выделений. Другими сопутствующими симптомами, на которые доктор обращает внимание, являются зуд и боль, особенно связанные с половым актом.
Затем проводится физикальное обследование, берется мазок из влагалища для проверки в лаборатории на предмет возбудителя. Это обычно практикуется на регулярных обследованиях мазка Папаниколау для выявления инфекций, которые могут не вызывать симптомов, таких как хламидиоз или гонорея, а также в каждом конкретном случае, когда у женщины появляются симптомы.
Симптомы вагинита часто можно спутать с симптомами инфекции мочевыводящих путей, что приводит к неправильной диагностике. Отличительные особенности заключаются в выделениях из влагалища и наличии боли при мочеиспускании. Жжение при мочеиспускании является наиболее распространенным симптомом, связанным с инфекцией мочевыводящих путей.
Фото:gsy.bailiwickexpress.com
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