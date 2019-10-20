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Автор Александра Балан-Сенчук

Несвоевременная диагностика вагинита существенно усугубляет состояние здоровья

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Диагностика вагинита - это задача врача-гинеколога. Он ставит диагноз, беря за основу жалобы пациентки, ее анамнез, данные осмотра и результатов обследований.  Несвоевременное же лечение может существенно усугубить симптомы и привести к ухудшению состояния.

Симптомы вагинита

Хотя симптомы заболевания могут сильно различаться, а у некоторых они вообще не проявляются, существуют некоторые признаки, свидетельствующие о наличии данного заболевания. Они включают:

  • Выделения из влагалища с неприятным запахом.

  • Боль или жжение, особенно при мочеиспускании.

  • Зуд снаружи влагалища.

  • Боль или дискомфорт во время полового акта.

Выделения обычно описываются как ненормальные, когда они приводят к раздражению, с симптомами зуда или жжения. В зависимости от причины воспаления характеристики выделений, которые могут привести к появлению симптомов, сильно различаются.

Типы вагинита

Вагинит классифицируется в зависимости от причины воспаления, что напрямую влияет на выбор лечения. Наиболее распространенными типами вагинита являются:

  • Кандидозная инфекция: отмечается густыми белыми выделениями без запаха и часто возникает после курса антибиотиков или изменений гормонального фона.

  • Бактериальная инфекция: выделения изменяются в зависимости от бактерий-возбудителей (обычно молочной консистенции с характерным "рыбным" запахом).

  • Химическое раздражение: связано с воспалительным ответом на контакт с раздражающим веществом.

  • Хламидийная инфекция: связана с болями в животе и ненормальными менструальными кровотечениями, особенно после полового акта.

  • Инфекция трихомониаза: отмечена пенистыми и едкими выделениями, имеющими зеленовато-желтый цвет, может вызывать зуд и болезненность.

  • Вирусная инфекция простого герпеса (ВПГ): связана с поражениями вульвы или влагалища, которые вызывают сильную боль.

Дифференциальная диагностика вагинита

Каждый из различных типов вагинита, описанных выше, требует различных планов лечения, чтобы уменьшить воспалительную реакцию в области влагалища и связанные с ней симптомы.

Первоначально важно вести историю симптомов, в том числе их продолжительность и серьезность. Характер выделений является ключевым моментом в постановке истинного диагноза. Врач учитывает цвет, консистенцию, запах и количество выделений. Другими сопутствующими симптомами, на которые доктор обращает внимание, являются зуд и боль, особенно связанные с половым актом.

Затем проводится физикальное обследование, берется мазок из влагалища для проверки в лаборатории на предмет возбудителя. Это обычно практикуется на регулярных обследованиях мазка Папаниколау для выявления инфекций, которые могут не вызывать симптомов, таких как хламидиоз или гонорея, а также в каждом конкретном случае, когда у женщины появляются симптомы.

Симптомы вагинита часто можно спутать с симптомами инфекции мочевыводящих путей, что приводит к неправильной диагностике. Отличительные особенности заключаются в выделениях из влагалища и наличии боли при мочеиспускании.  Жжение при мочеиспускании является наиболее распространенным симптомом, связанным с инфекцией мочевыводящих путей.

Фото:gsy.bailiwickexpress.com

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Несвоевременная диагностика вагинита существенно усугубляет состояние здоровья
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