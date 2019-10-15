Наночастицы могут служить для доставки генов в клетки, лечения рака и вакцинации

Известно, что твердые частицы - загрязнители воздуха - влияют на здоровье людей, особенно в результате дорожно-транспортных выбросов, хотя не совсем ясно, как именно. Эпидемиологические исследования загрязнения атмосферного воздуха не доказали окончательно, что наночастицы вреднее, чем более крупные частицы.

Наночастицы могут перемещаться из легких в другие органы

Вдыхаемые твердые частицы могут накапливаться в дыхательных путях человека, а значительная часть вдыхаемых наночастиц - в легких. Наночастицы могут перемещаться из легких в другие органы: мозг, печень, селезенку и, возможно, в плод у беременных женщин. Данные об этих путях чрезвычайно ограничены.

Через обонятельный нерв - в мозг

Другим потенциальным путем попадания наночастиц в организм является обонятельный нерв; наночастицы могут пересекать слизистую оболочку внутри носа и затем достигать мозга через обонятельный нерв. Из трех исследований на людях только одно показало попадание ингаляционных наночастиц в кровоток.

Материалы, которые сами по себе не очень вредны, могут быть токсичными, если они вдыхаются в форме наночастиц.

Воздействие вдыхаемых наночастиц в организме может включать воспаление легких и проблемы с сердцем. Повреждение легких и воспаление в результате вдыхания наноразмерных твердых частиц, по-видимому, связано с окислительным стрессом, который эти частицы вызывают в клетках.

Последствия для здоровья от наночастиц, используемых в качестве носителей лекарств

Наночастицы могут быть использованы либо в качестве самого лекарства, либо в качестве носителя лекарства. Продукт можно вводить перорально, наносить на кожу или вводить через инъекции.

Целью доставки лекарственного средства с помощью наночастиц является либо получение большего его количества к клеткам-мишеням, либо снижение вредного воздействия свободного лекарственного средства на другие органы, либо и то, и другое.

Наночастицы, используемые таким образом, должны циркулировать на большие расстояния, обходя защитные механизмы организма. Чтобы достичь этого, наночастицы предназначены для прилипания к клеточным мембранам, проникновения внутрь определенных клеток в организме или в опухолях и прохождения через клетки. Поверхности наночастиц иногда также модифицируются, чтобы избежать распознавания и устранения иммунной системой.

Наночастицы как носители лекарственного вещества: польза и вред

Наночастицы могут эффективно использоваться для доставки генов в клетки, для лечения рака, а также для вакцинации. Использование наночастиц в качестве носителей лекарственного средства может снизить токсичность включенного препарата, но иногда трудно отличить токсичность лекарственного средства от токсичности наночастиц. Кроме того, наночастицы, попавшие в печень, могут влиять на функцию этого органа.

Наночастицы могут проникать через гематоэнцефалический барьер, что делает их чрезвычайно полезными для доставки лекарств непосредственно в мозг. С другой стороны, это также является серьезным недостатком, поскольку наночастицы, используемые для переноса лекарств, могут быть токсичными для мозга.

Фото:ana.ir

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