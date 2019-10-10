Как не заболеть раком кожи и получить норму витамина D, находясь под солнцем

Находясь под воздействием ультрафиолетовых лучей, нам всем необходим баланс между тем, чтобы не заполучить рак кожи и поддерживать адекватный уровень витамина D.

Воздействие солнца является причиной около 99% немеланомных раковых заболеваний кожи и 95% меланомы, однако воздействие ультрафиолетового излучения B (UVB) в небольших количествах имеет большое значение для хорошего здоровья.

В странах, где уровни ультрафиолетового излучения находятся в диапазоне от высоких до экстремальных на протяжении большей части года, меры по защите от солнца для снижения заболеваемости раком кожи должны оставаться приоритетной задачей общественного здравоохранения.

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Большинство жителей России обычно имеют недостаточное воздействие ультрафиолетового излучения в зимние месяцы, чтобы обеспечить адекватное производство витамина D > 50 наномоль / литр (нмоль / л) для формирования и поддержания здоровых, крепких костей.

Хорошо известно, что витамин D образуется в коже в результате воздействия ультрафиолета. В настоящее время существует несколько исследований, в которых изучалось количество UVB, которое требуется людям для синтеза адекватного витамина D2. Имеются данные, свидетельствующие о том, что длительное или чрезмерное пребывание на солнце не оказывает положительного влияния на состояние здоровья, связанное с витамином D3. Поэтому люди должны продолжать защищать себя от долгого нахождения на солнце, особенно в периоды пиковой ультрафиолетовой радиации (с 10 до 15 часов).

Однако в то же время люди подвержены риску дефицита витамина D и могут нуждаться в добавках витамина D, если воздействия ультрафиолетового излучения недостаточно. Люди, живущие в северных районах России, имеют повышенный риск дефицита витамина D, особенно в зимние месяцы.

Рекомендации

1. Защита от солнечных лучей требуется, когда УФ-индекс > 3. Когда УФ-индекс выше или равен 3, использование солнцезащитных средств оправдано и вряд ли подвергнет людей риску дефицита витамина D.

2. Большинство людей получают достаточное количество витамина при ультрафиолетовом облучении, которое они получают во время нахождения на улице. В качестве примера было подсчитано, что адекватные уровни витамина D (> 50 нмоль / л) могут быть достигнуты летом, если лицо, руки и руки или эквивалентная площадь поверхности подвергается воздействию солнечного света всего лишь в течение 5 минут в пиковые периоды.

3. Некоторые люди подвержены высокому риску рака кожи. Это те, у кого уже был рак кожи, те, кому проведены операции по трансплантации органов или люди, очень чувствительные к солнцу. Таким пациентам надо использовать более строгие методы защиты от солнца, и поэтому они должны обсуждать свои потребности в витамине D со своим врачом.

4. Некоторые группы людей больше склонны к дефициту витамина D. К ним относятся пожилые, дети, рожденные от матерей с дефицитом витамина D, люди, которые постоянно находятся дома или в учреждении, темнокожие люди, и особенно те, кто покрывает свою кожу одеждой по религиозным или культурным причинам. Им требуется уделять повышенное внимание поддержанию достаточного уровня "витамина солнца" в организме.

Фото: boxpromag.com

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