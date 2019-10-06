Симптомы болезни Альцгеймера на разных стадиях

Точная причина болезни Альцгеймера ученым до сих пор непонятна, но у пациентов с этим заболеванием обнаружены некоторые особенности.

Это аномальные белковые отложения (амилоидные бляшки) в мозге, а также волокна, называемые тау-клубками, и химическое вещество, называемое ацетилхолином. Они нарушают обмен нейронами в головном мозге и приводят к повреждению участков мозга, что влияет на память и когнитивные процессы.

Трудности диагностики болезни Альцгеймера на ранних стадиях

Из-за медленного прогрессивного характера этого заболевания оно часто остается нераспознанным на ранних стадиях. Слабоумие и проблемы с памятью часто считают нормальной частью старения, и нет ни одного теста, который мог бы диагностировать болезнь Альцгеймера. Однако ранняя диагностика, все же, способна помочь людям спланировать и подготовиться к будущему, поэтому людям, подозреваемым в наличии этого заболевания, следует обратиться за медицинской помощью.

Первый признак, как правило, незначительно влияет на память, например, человек забывает о недавнем разговоре, событии или названии объекта или места. Постепенно проблемы с памятью ухудшаются, и начинают развиваться другие симптомы, такие как спутанность сознания, усиление агрессии или другие изменения личности. Пациент может также испытывать галлюцинации и трудности с языком и речью. По мере того, как состояние ухудшается, пациент в конечном итоге испытывает трудности в самостоятельном передвижении и становится зависимым от тех, кто ухаживает за ним в повседневной жизни.

Ранние стадии

Люди на этой стадии болезни демонстрируют забывчивость, трудности в принятии решений и отсутствие интереса к жизни. Могут также произойти изменения настроения, такие как повышенное беспокойство или тревожность.

Средняя стадия

Проблемы с памятью становятся более серьезными. Пациент перестает узнавать родственников или друзей. Другие симптомы включают в себя:

Навязчивое и повторяющееся поведение.

Спутанность сознания.

Речевые проблемы.

Дезориентацию.

Плохой сон.

Перепады настроения и усиливающиеся чувства тревоги и депрессии.

Ухудшение зрения.

Галлюцинации.

Поздняя стадия

Симптомы в конечном итоге становятся серьезными и могут быть чрезвычайно тревожными как для пациента, так и для его семьи и друзей. Галлюцинация и бредовое мышление могут ухудшиться, когда пациент станет агрессивным и подозрительным. На этом этапе больные часто представляют опасность больше для самих себя и требуют постоянного ухода.

Другие симптомы включают в себя:

Трудность глотания.

Сложность самостоятельного передвижения.

Потерю веса.

Недержание мочи.

Потерю речи.

Значительное снижение как краткосрочной, так и долгосрочной памяти.

Пренебрежение личной гигиеной.

Фото: portal.lupmed.com.br

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