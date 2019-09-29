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Автор Александра Балан-Сенчук

Инфекции мочевыводящих путей больше подвержены дети младшего возраста

Здоровье print

Исследования показали, что 2 из 100 мальчиков и 8 из 100 девочек подвержены риску развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Когда бактерии, обнаруженные на коже, особенно возле заднего прохода и влагалища, попадают в почки или мочевой пузырь, они вызывают инфекцию мочевыводящих путей.

Причины и симптомы ИМП

По сравнению со старшими детьми дети младшего возраста подвержены большему риску повреждения почек из-за ИМП. Младенцы, которым меньше года, чаще всего страдают от подобных инфекций.

В течение первых нескольких месяцев жизни ИМП чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Однако через год после рождения распространенность ИМП выше у девочек, чем у мальчиков, и риск выше среди девочек с детства до подросткового возраста.

ИМП могут быть разделены на верхние и нижние. Когда инфекция в почках или мочеточниках, это называется верхним ИМП. Когда инфекция диагностирована в мочевом пузыре или мочеиспускательном канале, тогда она считается низкой ИМП.

ИМП у детей младшего возраста обычно протекают бессимптомно, но в редких случаях могут наблюдаться повышение температуры, рвота или снижение аппетита. Инфекция обычно развивается в мочевом пузыре.

У детей с инфекцией мочевого пузыря моча часто мутная и смешанная с кровью. Дети могут чувствовать жжение во время мочеиспускания, испытывают недомогание, боль или давление в нижней части спины, а также таза. Случается, что дети страдают недержанием мочи.

Если у ребенка отмечаются лихорадка, дрожь, озноб и сильная боль в спине или боку, а также рвота и тошнота, можно заподозрить пиелонефрит, который является серьезным осложнением верхних ИМП.

Диагностика ИМП

Анализ образцов мочи помогает диагностировать ИМП. Собранный образец мочи проходит серию микробиологических исследований.

Во время первого появления инфекции проводятся визуальные тесты, чтобы выяснить первопричину. Эти тесты также выявляют любые повреждения почек. Типичные тесты включают УЗИ почек и рентген.

Лечение ИМП

После того как детям поставлен диагноз "ИМП", лечение должно начаться немедленно. Это поможет защитить почки и предотвратить осложнения.

В процессе терапии ребенок должен пить больше жидкости. Когда у маленького пациента присутствуют рецидивирующие ИМП, антибиотики назначают минимум на шесть месяцев. После завершения лечения требуется повторное посещение врача для проведения повторного анализа мочи.

Фото: nefrologiya.pro

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