Ретроградная пиелография "посмотрит" почки, мочевой пузырь и мочеточники

Ретроградная пиелография - это процедура, обычно используемая урологами с использованием рентгенографии для визуализации почек, мочевого пузыря и мочеточников. Она включает введение цистоскопа в мочевую систему и контрастного красителя, вводимого в мочеточники. Во время этого процесса рентгеновские изображения используются для визуализации движения красителя и функции системы.

Показания к применению ретроградной пиелографии

Процедура применяется при нескольких обстоятельствах для исследования функции мочевой системы, чтобы:

Оценить обструкцию мочеточника.

Определить камни или опухоли.

Оценить гематурию.

Помочь в размещении катетера.

Помочь в размещении мочеточникового стента.

Оценить травму.

Противопоказания для проведения ретроградной пиелографии

Абсолютных противопоказаний к ретроградной пиелографии нет. В отличие от внутривенного пиелографического теста процедура также может быть сделана людям с плохой функцией почек. Тем не менее существуют некоторые относительные противопоказания, когда тест следует использовать только в том случае, если он считается необходимым после рассмотрения всех рисков:

Беременные женщины: не должны получать более 50 мЗв радиации, чтобы избежать возможных тератогенных эффектов.

Зараженная моча: осторожность при проведении процедуры, но преимущества теста (например, для правильного размещения почечного стента) обычно перевешивают риски.

Аллергия на контрастный краситель: большинство пациентов с аллергией не имеют анафилактической реакции, так как организм поглощает лишь небольшое количество контраста.

Механизм процедуры ретроградной пиелографии

Обычно процедура выполняется на рентгеновском столе, когда пациент лежит лицом вверх, а его ноги помещены в стремена. В некоторых случаях внутривенная линия может быть введена в руку для применения седативного препарата или общей анестезии для процедуры.

Тонкая узкая трубка с крошечной камерой на конце, называемая цистоскопом, будет затем вставлена в уретру и осторожно вытолкнута вверх, пока не достигнет мочевого пузыря. Затем катетер может быть вставлен в один или оба мочеточника.

Затем контрастный краситель вводят в катетеры и почечную систему и для наблюдения за движением красителя делают серию рентгеновских изображений. После этого катетер удаляется и наблюдается оставшийся краситель в организме.

Восстановление после процедуры ретроградной пиелографии

После процедуры пациент будет отведен в комнату восстановления на несколько часов для наблюдения за признаками осложнений или улучшений, и большинство пациентов могут пойти домой в тот же день.

Мочеиспускание может быть болезненным, и в моче может быть небольшое количество крови, что является нормальным явлением вскоре после цистоскопии. Однако если это продолжается более 48 часов, пациентам следует обратиться за дополнительной медицинской помощью. При необходимости для облегчения боли могут быть рекомендованы простые обезболивающие препараты, такие как "Парацетамол" или "Ибупрофен".

Фото: pinterest.ru

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