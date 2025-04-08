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Эти ткани старят комнату сильнее, чем бабушкин сервант

Недвижимость

Вы уверены, что ваш диван не шепчет гостям: "Я из 90-х"? Бывает, что вся мебель новая, стены выкрашены в трендовый серо-бежевый, но что-то в комнате навевает воспоминания о сериалах на VHS. А виновата… ткань. Да-да, обивка и шторы могут состарить интерьер сильнее, чем пыль на полках.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Вот 5 текстильных решений, от которых пора избавиться, если вы не хотите, чтобы гости чувствовали себя в бабушкиной гостиной.

1. Синтетический гобелен с цветами

Цветочные узоры "с характером" в ядовитых тонах давно ушли в прошлое. Когда-то они казались благородными, а теперь делают диван похожим на музейный экспонат. Такой текстиль слишком "кричащий" и неестественный.

2. Бархат с золотым тиснением

Роскошь на грани китча. Особенно когда узор — вензеля или виноградные лозы. Бархат со временем тускнеет, собирает пыль и превращается в атрибут провинциального будуара. А уж если в комнате ещё и шторы в тон — эффект безвкусицы гарантирован.

3. Тёмная рогожка с графикой

Грубая фактура и геометрия в тёмных оттенках зрительно "съедают" свет. В маленькой комнате она давит, в большой — делает атмосферу офисной. Хотите фактуру? Попробуйте мягкий лён или велюр без принта.

4. Тюль с бабочками и рюшами

Такие окна выглядят как витрина свадебного салона с рынка. Рюши собирают пыль, а вышивка выцветает после первой стирки. Особенно "прекрасно", если этот тюль соседствует с гобеленом — стиль убит наповал.

5. Кожзам "под крокодила"

Когда-то имитация рептилии казалась дерзкой. Сегодня — признак дешёвой мебели. Такой материал не дышит, липнет летом, трескается зимой. Хотите кожу? Возьмите матовую, гладкую, в небольших дозах.

Как освежить интерьер:

  • Выбирайте натуральные ткани: хлопок, шерсть, лён.

  • Ставьте на нейтральные оттенки: серый, хаки, глубокий синий.

  • Отдавайте предпочтение однотонным фактурам: матовый шёлк, грубый хлопок, мягкий велюр.

Интерьер не обязательно переделывать с нуля. Иногда достаточно заменить всего одну ткань — и гостиная задышит по-новому.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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